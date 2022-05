Josipa Lisac održala večeras koncert u Mts Dvorani

BEOGRAD – Proslavljena muzička diva Josipa Lisac večeras je održala samostalni koncert u velikoj sali Mts Dvorane u Beogradu pred iskrenim ljubiteljima njene muzike i vanvremenskih hitova.

Ujedno ovo je bio i prvi koncert hrvatske pop muzičarke u Beogradu od izbijanja pandemije, jer se poslednji put predstavila publici prestonice 14. februara 2020. godine u Sava centru.

Čim se pojavila na pozornici sa petočlanim bendom, Josipa Lisac je dobila dugotrajan aplauz i povike ushićenja, jasno je odmah bilo koliko je se uželela beogradska publika.

„Hvala vam puno što se ponovo vidimo nakon toliko vremena, divni dragi ljudi. Desilo nam se dosta toga do sada, neću joj ni ime izgovoriti“, obratila se Lisac publici, aludirajući na pandemiju korona virusa, a onda se nadovezala „da smo i mnogo ranije kao dva naroda bili odvojeni usled nepotrebnih nepogoda tokom 90-ih godina“.

Pevačica je započela dvočasovni koncert sa kompozicijom “Što me čini sretnom” na veliku euforiju auditorijuma, a onda je nastavila u nizu velikih klasika, hitova kao što su “Boginja”, ili “O jednoj mladosti”.

Poznato je da čuvena pevačica odavno više ne interpretira svoje antologijske pesme u originalnom izdanju, već ih publici predstavlja u sasvim novim aranžmanima na granici džeza, bluza ili drugih žanrova, tako da su ponekad pojedini hitovi u početnim tonovima veoma neprepoznatljivi, sa novim identitetom.

Karte za koncert u bivšem Domu sindikata večeras su bile skoro rasprodate, što je sasvim očekivano, jer Josipa Lisac uvek u Beogradu i po Srbiji u većim prostorima bez problema napuni sve sale i hale.

Repertoar eksperimentalnog formata i koncepta je činio presek njene karijere koja traje već punih 50 godina, a publika je oduševljeno pratila sve pesme sa njenih studijskih albuma – posebno njen prvi i uzvišen materijal, remek delo “Dnevnik jedne ljubavi” (1973).

Takođe, muzičarka je u karijeri iznedrila i druga izdanja – “Made in USA” (1979), “Hir, hir, hir”, (1980), “Lisica” (1982), “Hoću samo tebe” (1983), “Boginja” (1987), “Čestit Božić” (1992), “Ritam kiše” (1993), “Život” (2000), “Živim po svome” (2009) i druge.

Josipa Lisac je publici ogolila svoju intimu i dušu kroz mnoge pesme o ljubavi, patnji, žalosti, gde se oslikava njena vernost prema pokojnom životnom i muzičkom partneru, kompozitoru Karlu Metikošu (1940-1991), koji je preminuo još pre više od 30 godina, ali pop diva i dalje mu na koncertima posvećuje gotovo svaku pesmu, jer je on njena neprežaljena ljubav za sva vremena.

„Karlova smrt se dogodila 10. decembra 1991, ali je on meni ostavio ogromnu muzičku baštinu. I danas je promovišem, nastavljam, živim, ne dam“, govorila je često Lisac.

Tako je ona otkrivala šta se dešava “Dok razmišljam o nama”, pružala ljubav iz “1000 razloga”, odlazila veoma “Daleko” (novija pesma – 2020), poslala ljubavnu poruku “Tebi putujem” (2019).

Pitala se Josipa emotivno kao svih decenija do sada – “Gđe Dunav ljubi nebo”, na opšte oduševljenje cele sale Mts Dvorane sa skoro 1500 duša, i priznala da želi da je prati samo “Sreća”.

Publika je uglas pevala navedena dva neprolazna hita, posebno stihove “Pokaži mi gđe Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi”.

Onda je nastavila sa svojom set listom od ukupno 14 pesama u produženim verzijama i višeslojnim aranžmanima, gde je bilo mesta i za klasike od pre više od 40 godina – “Make Up”, “Hir, hir, hir”, i antologijske hitove koji beskrajno traju – “Danas sam luda” i čuvena “Magla” – sa stihovima koji su se orili kroz celu salu – “Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas. Prekasno je uzaludno, sve je dublji jaz”.

Za sam kraj nastupa od dva sata uz čestu komunikaciju sa publikom, ostavljena su još dva muzička bisera – “Ležaj od suza” sa svog prvog jedinstvenog albuma “Dnevnik jedne ljubavi”, kao i obećanje da sve kreće “Ispočetka” (2000).

O periodu pandemije Lisac je u medijima otkrivala: „Samoizolaciju sam podnosila sjajno.

„Volim da budem sama sa sobom u društvu, pa mi to, nekako, nije teško palo. U stvari, i živim u samoizolaciji. Imam mnogo prijatelja, nisam nedruštvena, ali, kad sam kod kuće, to su mi trenuci odmora“.

Hrvatska pevačica je prethodnih godina, osim prošle – 2021, zbog pandemije, održavala koncerte u srpskoj prestonici tradicionalno, na Dan zaljubljenih – 14. februara, ujedno i na svoj rođendan, u Sava Centru.

Sada je došla pet meseci posle rasprodatog decembarskog koncerta u zagrebačkoj dvorani “Lisinski”, a bila je i za doček pravoslavne Nove godine, 13. januara u novosadskoj Sinagogi, na koncertu koji je takođe rasprodat za svega nekoliko sati.

Novi Sad je ranije osvajala i koncertima na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta (SNP).

Bogata diskografija joj sadrži i razne kompilacije – “Najveći uspjesi ’68./ ’73.” (1974), “Balade” (1987), “Antologija (Vols. I to VIII)” (1997), “The Best of”, (1998), live albume – “Josipa Lisac & B.P. Convention Big Band International” (1976), “Live in Lap” (1991), “Live” (2000), “Live in Concert” (2002).

Opus joj čini i rok opera “Gubec-Beg” (1975) Karla Metikoša i Ivice Krajača, a svojoj neprežaljenoj ljubavi je posvetila i “Koncert u čast Karla Metikoša” (1995, i dvd snimak 2007).

Koncert u Mts Dvorani održan je zahvaljujući beogradskoj koncertnoj agenciji “Long Play”, inače jedina kuća koja Josipu Lisac dovodi u Srbiju.

(Tanjug)

