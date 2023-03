Kompanija „Balet Dortmund“ gostuje sutra uveče u Madlenianumu u okviru 20. BFI

BEOGRAD – Kompanija „Balet Dortmund“ iz ovog nemačkog grada, sa tandemom autora i igrača Lusijom Lakarom i Metjuom Goldingom, gostovaće sutra uveče u Operi i teatru Madlenianum, sa predstavom “U tišini noći” (20.00h), u okviru 20. izdanja Beogradskog festivala igre.

Premijera ove jednočasovne predstave je održana 2021. godine u Theater Dortmund (Nemačka).

Igrački komad predstavlja putovanje kroz noć sa svetskim baletskim zvezdama Lusijom Lakarom i Metjuom Goldingom, u kome se prepliću sadašnjost i prošlost, i otkriva se priča u kojoj su emotivna skrovišta dvoje ljudi osvetljena iz različitih perspektiva.

Najčistija igra i kinematografske refleksije vode publiku kroz veoma atraktivne scenske ideje praćene muzičkim hitovima iz 60-tih i 70-tih godina, sa kostimima koji su nadahnuti estetikom poslednjih decenija.

Svi ovi elementi učiniće da predstava „U tišini noći” podseti publiku na razne antologijske filmske klasike, kao što je bio mjuzikl hit “Briljantin”.

Koncept, izvođenje, produkciju i režiju potpisuju oboje, dok je Metju Golding takođe i koreograf i autor filmske režije u ovom spektaklu.

Izbor muzike je sledeći: Five Satins, Philip Glaš, Ben E. King & The Drifters, Edith Piaf, Max Rićter, Righteous Brothers, The Ronettes.

Kameru i ekranizaciju potpisuju Valeria Rebek i The Black Cactus.

Rođena u baskijskoj Zumaji, umetnica Lusija Lakara je volela igru još dok je bila mala, ali je počela da vežba kad je napunila 10 godina, odnosno kada se otvorio prvi baletski studio u njenom gradu.

Nakon letnjeg kursa kod Rozele Hajtauer, nastavila je školovanje u San Sebastijanu, i kasnije u Školi Viktora Uljatea u Madridu.

Ubrzo je postala članica Baleta Viktora Uljatea, gde je sa samo 15 godina uspešno debitovala u Balanšinovom komadu „Allegro Brillante”, nastupajući kasnije i u drugim apstraktnim delima.

Nakon četiri sezone provedene u ovoj trupi, Lusija je otišla u Balet Marseja kod Rolana Petija, kao prvakinja baleta. Tokom 1997. godine, Lusija Lakara je dobila angažman u San Francisko baletu, gde je izvodila raznolik klasičan i savremeni repertoar.

Prvakinja Državnog baleta u Minhenu postala je pre dve decenije (2002), a iste godine je postala laureat prestižne Nagrade “Nižinski”, dok već naredne je osvojila nagradu „Benoa“ za umetničku igru, za ulogu Tatjane u Krankovom „Onjeginu“, prema poemi “Evgenije Onjegin” Aleksandra S. Puškina.

Na Gala koncertu svetskih baletskih zvezda u Sankt Peterburgu, 2011. godine je imenovana za Igračicu decenije.

Metju Golding je rođen u kanadskoj provinciji Saskačeven, gde je počeo da uči balet kada mu je bilo osam godina.

Profesionalno obrazovanje počeo je ipak sa 14 godina, u Kraljevskoj baletskoj školi u Vinipegu, odakle je dalje otišao u Kirov akademiju u Vašingtonu, gde je bio stipendista pune dve godine.

Sa samo 16 godina osvojio je zlato na Takmičenju u Lozani, što mu je dalo priliku da školovanje nastavi u Kraljevskoj baletskoj školi u Londonu, gde će i diplomirati sa počastima.

Golding je takođe laureat nagrade sa takmičenja “Youth America Grand Prix” u Njujorku, 2002., i podmladku kompanije “Američkog baletskog teatra” priključio se 2003. godine, a glavnoj trupi godinu dana kasnije.

U Kraljevski balet Londona on je pristupio 2014. godine, i odmah dobio zvanje prvaka. Ovu kompaniju je napustio 2017. godine i od tada je praktično stalni gost Hong Kong baleta.

