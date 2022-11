Koncerti inostranih muzičara do kraja nedelje u Beogradu

BEOGRAD – Popularni holandski violinista Andre Riju, američki gitarista Al Di Meola i britansko-nemački duo „Lebanon Hanover“ su inostrana muzička imena koja će održati koncerte do kraja ove nedelje u Beogradu.

Svetski slavan Andre Riju sa redovno rasprodatim turnejama širom planete i njegov čak 60-člani Johann Strauš Orćestra, gostovaće ponovo u Štark Areni sutra veče od 20 sati.

Podsetimo, veliki spektakl ovog muzičara prvi put je održan u Srbiji na istom mestu u maju 2019, i tada je Arena bila apsolutno rasprodata sa skoro 20 000 duša u publici.

Andre Riju, čitav ansambl orkestra, solisti, hor, tehničari i cela ekipa toliko su se radovali povratku u Srbiju i želeli su da se munjevito vrate na scenu Beograda, da su to planirali da učine već samo nakon 18 meseci od prethodnog nastupa.

Beše to u novembru 2020, ali, naravno, pandemija korona virusa je sve zatvorila i zaustavila na skoro dve godine.

Zato je koncert odložen dva puta, jer je bilo zakazano i u novembru 2021.

Publika ide u susret trećoj sreći, u želji da se ponovi taj veličanstveni spektakl za sva čula, jer se ima utisak da se nalazi u posebnom gradu u gradu sa vrhunskom ogromnom scenografijom, za uživanje u estetici koncerta epskih razmera.

„Dragi moji obožavaoci u Srbiji, toliko sam se radovao kao i vi, što ću se ponovo vratiti na scenu i pružiti vam sjajno veče prepuno muzike, romantičnog plesa, smeha i pevanja, koje propuštamo u, sada već dugom periodu. Ali nažalost to za nas još uvek nije moguće. Ali videćemo se u novembru 2022. godine! Puno ljubavi iz Mastrihta, i puno vam hvala na lojalnosti i strpljenju“ izjavio je tada Andre Riju.

Neverovatno je da će Beograd iste noći imati dva koncerta velikih stranih muzičara, što se retko kada dešava, i tako će sutra isto od 20h čuveni američki gitarista Al Di Meola i njegov “Acoustic Trio” održati samostalan koncert na sceni Mts Dvorane u organizaciji Doma omladine Beograda.

Virtuozni muzički umetnik zadužio je čitav svet još kao član poznate grupe „Return To Forever“, kroz koju su slavni Čik Korija i Stenli Klark tokom 70-tih godina lansirali džez-rok fuziju, a njihov komercijalni uspeh delom je zasluga i tada mladog Di Meole.

Upravo sastav “Return to Forever” gde je nastupao i Al Di Meola, gostovao je u tadašnjoj Beogradskoj Areni pre više od 10 godina.

Njegovo mesto među legendama potvrđeno je čuvenom saradnjom sa velikanima kao što su španski flamenko gitarista Pako De Lusija (1947-2014) i Džon Maklohlin, u proslavljenom akustičnom gitarskom triju, te kasnije i kroz trio „The Rite of Strings“, sa basistom Stenlijem Klarkom i violinistom Žan-Likom Pontijem.

Svoju virtuoznost Al Di Meola doveo je do savršenstva na solo albumima, posebno na jedinstvenoj trilogiji iz 70-tih godina – „Land of the Midnight Sun“, „Elegant Gypsy“ i „Casino“.

Time je zasluženo stekao mesto u panteonu najslavnijih instrumentalista svog doba i svakako je jedan od najvažnijih živih džez gitarista na svetu.

Ovaj gitarski heroj, višegodišnji pobednik godišnjih anketa kritike i plodan kompozitor, objavio je preko 20 albuma kao lider, i sarađivao na desetak drugih „fusion“ projekata.

Vlasnik je tri zlatna albuma, a njegove ploče prodate su u više od šest miliona primeraka širom sveta.

Autentičnost i dubina Di Meolinog kompozitorskog pristupa, kao i emotivnost i lirika njegovog umetničkog izraza, osvojili su srca miliona ljubitelja muzike.

Pionir world music i džez fuzije, Al Di Meola i danas, iako se bliži jubileju od čak 50 godina profesionalne karijere, nastavlja strastveno i posvećeno da istražuje muzičke tradicije flamenka, tanga, muzike Afrike, Brazila, Bliskog istoka, i u njima nalazi inspiraciju.

Al Di Meola na akustičnoj gitari će nastupiti u postavi „Acoustic Trio“ – Peo Alfonsi – akustična gitara i Sergio Martinez – udaraljke.

Britansko nemački duo “Lebanon Hanover” prvi put stiže u Srbiju u subotu, 26. novembra sa koncertom u Domu omladine Beograda. Specijalni gosti biće UROK, audiovizuelni projekat koji u svojoj izvedbi kombinuje dark, drone, experimental stilove sa propratnim vizuelnim performansom.

Lebanon Hanover ističu u svom stvaralaštvu – Nostalgija je poricanje, tuga je bunt.

„Nalazimo se u svetu u kojem se brzo živi i ne osećate se bezbedno u njemu. Interesantno mi je koliko se moje viđenje sveta razlikuje od drugih ljudi. Mi živimo na totalno drugačiji način od svih ostalih. Mi nemamo poslove, što nam daje dosta vremena za razmišljanje i pisanje“, rekla je Larisa Ajsglas ispred sastava

„Lebanon Hanover“.

Jednim slučajnim upoznavanjem preko interneta Larise Ajsglas i Vilijama Mejbelina 2010. godine nastao je bend „Lebanon Hanover“: spojile su ih muzičke preporuke sajta LastFM i tako su otkrili zajedničku ljubav prema muzici.

Larisa, koja je poreklom iz Švajcarske je odlučila da poseti Vilijama u Sanderlendu na severu Engleske.

I samo nakon nedelju dana nastale su pesme “Die World”, “Einhorn” i “Totally Tot”.

Oboje su ostavili svoje muzičke projekte po strani i napravili zajednički bend.

Iz želje da ime benda zvuči neobično i da ne bude nalik ni jednom drugom, poslužili su se nazivima gradova u Nju Hempširu, SAD.

Larisa je vokal, svira gitaru i sintisajzer, dok Vilijam pokriva bas i takođe vokal i sintisajzere.

Duo unosi snažan nagoveštaj tame u savremenu pop muziku.

Njihov stil karakterišu kao kombinaciju cold wave i dark wave pravca sa uticajima post-panka, noar estetike i dekadentne poezije 80-ih godina, kao bendovi „Siouxsie and the Banshees“, „The Cure“ , „Bauhaus“ i „Xmal Deutsćland“.

U okviru ovogodišnje „Sci-Fi Sky“ turneje nazvanu prema istoimenom albumu tokom pandemije (2020), grupa „Lebanon Hanover“ stiže premijerno u Srbiju 26. novembra kada će domaća publika napokon moći da čuje uživo njihovu poeziju otuđenosti, čežnje, ljubavi i melanholije.

Sa ova tri koncerta, završavaju se gostovanja značajnijih stranih muzičara u Beogradu i Srbiji za ovu godinu.

Za sada je poznato još samo da će italijanska pop zvezda Eros Ramacoti ponovo gostovati u Štark Areni 21. aprila 2023. godine.

(Tanjug)

