Koncerti večeras u BG I NS: Alen, Tifa i Brega, YU Grupa, Konstrakta, Divahana

BEOGRAD– Veoma sadržajan Doček u Novom Sadu biće održan večeras sa velikim brojem koncerata domaćih, regionalnih i stranih muzičara na različitim lokacijama kao proslava Srpske nove godine, dok će u Beogradu od 21.00h biti prava fešta – Goran Bregović, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa na Trgu republike izvodiće hitove grupe „Bijelo dugme“.

Tradicionalno bogat „Doček“ Srpske nove godine 13. januara u Novom Sadu izazvao je veliko interesovanje, pa je tako za nastupe već rasprodato više od 60 odsto ukupnog kapaciteta već u prvim danima kada je bilo objavljeno.

Tokom samo jedne noći na više lokacija u Srpskoj Atini, pored domaćih i regionalnih muzičara (Konstrakta i Zemlja gruva, YU grupa, Divanhana, Đorđe David i Ivana Peters, Tijana Bogićević, ABOP, Sana Garić, Lajko Feliks, EYOT), nastupiće afrička r’n’b princeza Nneka u Novosadskoj Sinagogi, ruski rokeri „Shortparis“ u Fabrici, zvezde iz Londona „Haelos“ u Pozorištu mladih.

Virtuozi klasične muzike Ke Ma i Šihan Vang, uz Silk & Wind Duo održaće koncert u Novosadskom pozorištu, a važno je istaći da su ulaznice za nastup jednog od najvećih džez pijanista i kompozitora današnjice Tigrana Hamasijana iz Jermenije, u Gradskoj koncertnoj dvorani, kao i za koncert holandske muzičke dive iranskog porekla Sevdalize odavno – raspodate.

Kvalitet samog Dočeka je proglašen Najboljim evropskim trend brendom u oblasti kulture, a iza projekta stoji naravno Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Predstavnica Srbije na Evroviziji 2022 – Konstrakta ili Ana Đurić, uz svoj bend „Zemlja gruva“, stiže u Srpsko narodno pozorište, koja je bila hedlajner svih najvećih festivala kod nas i u regionu – Exit, Beer fest, Arsenal fest (Kragujevac), Sea Dance (Budva), Sea Star (Umag).

U Reformatorskoj crkvi koncert će održati jedan od najpriznatijih evropskih world music violinista – Lajko Feliks, dok će svetski poznat sastav Divanhana iz BiH nastupiti u Gimnaziji „Laza Kostić”.

Alternativna rok umetnica Sana Garić nastupiće u Kulturnoj stanici Svilara, roker Đorđe David i najmoćniji ženski rok vokal Ivana Peters sviraće u Kulturnoj stanici Barka.

Antologijski sastav „YU grupa“ prirediće specifičan koncert u Unplugged izdanju u svečanoj sali kompanije NIS, koja je pružila i podršku ovom važnom koncertu.

Braća Dragi i Žika Jelić proslavili su nedavno (10. septembar 2022) pet decenija karijere na koncertu “Više od 50 godina čistog rokenrola” na stadionu Tašmajdan pred više od 12 000 ljudi, i ovo je njihov prvi samostalan celovečernji nastup od te magične rok večeri.

Pop pevačica Tijana Bogićević (u decembru je imala rasprodat koncert u Mts Dvorani) stiže u Kulturni centar Novog Sada, dok će uspešan džez bend iz Srbije (Niš) „EYOT“, sa zapaženom međunarodnom karijjerom (svi albumi su im objavljeni za inostrano tržište) svirati u Kulturnoj stanici Eđšeg.

U Radničkom domu nastupiće hrvatski lajv tehno sastav ABOP, dok nas u Srpskom narodnom pozorištu očekuje nastup pevačice duhovne i etno muzike – Danice Crnogorčević.

U okviru Dočeka 13. januara u Kulturnoj stanici Bukovac program za decu prirediće Udruženje umetnika “Visoko C”, a tamo će nastupiti i devojke koje čine tamburaški sastav “La Banda”. Fuziju zvukova u Kulturnu stanicu Rumenka donosi bend Kal, a ulaz na njihove nastupe je slobodan.

Novosadski di-džej, producent i muzički maverik Space Motion, jedan od najuglednijih i najtraženijih umetnika na elektronskoj sceni današnjice nastupiće na Dočeku u Novom Sadu i to uz Undercatt, još jedno veliko ime elektronske scene.

Space Motion je skoro dve decenije prisutan na domaćoj sceni, a poslednjih godina njegove žurke su obišle svet od Ibice, preko Delhija, Dubaija, Bejruta, Pariza, do Exita, što obećava odličan provod 13. januara za sve ljubitelje elektronike.

Uz njega će, u okviru programa Space Motion & Tribe, nastupiti i Undercatt koji je učestvovao na jednom od najvećih muzičkih festivala elektronske muzike „Tomorrowland“.

Doček Srpske nove godine večeras biće upriličen u Domu kulture Novi Sad programom “From Zero to Ten (2000’s Hits) party” kao nostalgično putovanje kroz muziku od pre 20 godina, koju će puštati duo Lock’d & Vanjanja.

Posveta američkom metal rok bendu “Metallica” biće održan sutra veče u Domu kulture NS koncertom “Black – Metallica Real Tribute” benda, koji je osnovan je 2016. godine od strane iskusnih muzičara, velikih fanova ovog sastava.

Zahvaljujući svojim energičnim nastupima postali su prava atrakcija i poslastica za sve fanove ovog kultne grupe, a na sve to frontmen tribjut benda Steva Mesaroš neverovatno fizički liči na lidera i pevača “Metalike” Džejmsa Hetfilda.

Muzičari Goran Bregović, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa održaće koncert za Srpsku novu godinu uz Orkestar za svadbe i sahrane kao proslava na Trgu republike, sa repertoarom – hitovima grupe „Bijelo dugme“ i možda pesmama iz solo karijera sve trojice umetnika.

Zanimljivo je da su Alen i Tifa takođe pevali i u bosanskom hard rock bendu “Divlje jagode”, a Tifa je takođe bio vokal na jednom albumu grupe “Vatreni poljubac” Milića Vukašinovića (takođe člana “Dugmića” kao bubnjar iz više faza).

Alen je sa “Bijelim dugmetom” snimio dva studijska (“Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo” – 1985, “Ćiribiribela” – 1986) i jedan live album (“Mramor, kamen i željezo” 1987), dok se Tifa zadržao na jednom studijskom materijalu prema nazivu benda – “Bijelo dugme” (1984).

Povratničke koncerte sva tri pevača, Alen, Tifa i Željko Bebek su imali 2005. godine od čega je nastao live album i DVD – „Turneja 2005: Sarajevo, Zagreb, Beograd“ (2006).

Onda su Alen i Tifa bez Bebeka odlučili da nastave ovu muzičku priču sa Bregom, tako da su od 2015. godine krenuli da nastupaju po regionu i svetu, i pamte se tri rasprodata koncerta krajem 2016. u Beogradskoj Areni sa više od 55 000 prodatih ulaznica.

Kontroverzni tehno rep duo „Ludi Srbi!“ iz Novog Sada čiji su članovi Mare Mdma i Petko Crna Glava, a od skora i Vunke Peti Dan, prvi put će svirati sutra, 14. januara u beogradskom klubu Zappa Baza.

Sastav „Snakebite“, najbolji regionalni tribute to Whitesnake bend, održaće koncert takođe sutra u zemunskom rok klubu Fest. Za sve iskrene fanove tolikih rok hitova, čeka ih dvočasovnikoncert, koji će obuhvatiti najveće hitove i neke pesme koje je i sam “Whitesnake” veoma retko svirao.

U subotu će se slušati antologijske numere – „Still of the Night“, „Is his Love“, „Here IGo Again“, „Aint No Love in the Heart of the City“.

Spomenuti ruski pop rok bend “Shortparis” odmah narednog dana posle Dočeka u Novom Sadu, sutra veče će imati prvi koncert i u Beogradu u sali „Amerikana“ Doma omladine, u organizaciji kuće „Connected Agency“.

Avangardni sastav iz Sankt Peterburga stvara svoju jedinstvenu muzičku estetiku kroz istraživanje i kombinovanje dark elektronike, dens ritmova, post-panka, eksperimentalne nojz muzike, čak i akustičnih šansona.

Nakon što su već osvojili titulu „najboljeg živog nastupa u Rusiji“, članovi benda nastavljaju na grade inostranu karijeru gde su prepoznatljivi po teatralnim i zapanjujućim nastupima koji su bliski praksi preformansa u savremenoj umetnosti.

Nikolaj Komjagin, vokalista benda je takođe i filmski glumac: kratkometražni film „Complex Subject“ u kome on igra glavnu ulogu, osvojio je nagradu na Kanskom filmskom festivalu 2019. godine.

Tokom karijere bend je izdao tri EP-ja, četiri studijska albuma, osvojili su mnoge nagrade kod kuće i u inostranstvu.

(Tanjug)

