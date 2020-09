Lečić i Trifunović emotivno o Paskaljeviću

BEOGRAD – Zaista veliki gubitak za domaću kinematografiju, čovek je ostavio trajni pečat u kulturi naše zemlje, izjavio je glumac Branislav Lečić za Tanjug povodom iznenadne smrti reditelja Gorana Paskaljevića, dok je Sergej Trifunović rekao: “Beskrajno sam mu zahvalan za sve, jer je on jedina osoba koja me je uvela u film”.

Sve je potresla smrt jednog od najznačajnijih filmskih reditelja u Srbiji, koji je ove noći umro u Parizu u 74. godini, a povodom toga Lečić kaže da je Paskaljević predstavljao istoriju i esenciju srpskog filma, tako da je ovo izuzetno tužan momenat.

“Smatram da je bio retko nadaren filmski stvaralac, i čak da je imao više razumevanja u sredini, da bi napravio još više filmova, mada i ovako je ostavio dubokog traga s toliko nagrađenih i kultnih dela”, vidno uznemiren i zbunjen rekao je Lečić.

Na konstataciju da se sve desilo tako ođednom, da se nije ništa znalo o mogućoj dužoj bolesti, Lečić priznaje da nije bio upućen i da ne zna šta je uzrok odlaska velikog reditelja.

Glumac nije sa Paskaljevićem sarađivao na fimovima, ali su se privatno veoma dobro znali, u jednom periodu i dosta družili, posebno kada je Lečić bio ministar kulture imali su saradnju na više nivoa, tako da mu je uvek bio u lepom sećanju.

Kako je reditelj uspevao da stvara i van granica naše zemlje, da realizuje jedan kompletno irski film (“Kako je Hari postao drvo”), nedavno indijski (“Zemlja bogova”, 2016) i poslednji italijanski (“Uprkos magli”, 2019), Lečić ističe da je to bilo za njega sasvim normalno.

“Kada je neko toliko talentovan, prodoran, vispren, vanserijski, priorodno je da svuda po svetu radi, a ne da ostane samo u granicama svoje zemlje”, rekao je Lečić.

Paskaljević je trebalo da primi i nagradu u petak uveče na Festivalu filmske režije u Leskovcu, a smrt je zatekla i glumca Sergeja Trifunovića, koji se emotivnom porukom oprostio od svog reditelja na društvenim mrežama.

Za Tanjug Trifunović je izjavio da mu je Paskaljević pružio neverovatnu, jedinstvenu šansu, kada je dobio mogućnost da svoju prvu filmsku ulogu ostvari u delu “Tuđa Amerika” uz Mikija Manojlovića, a onda i antolgijsku rolu u ostvarenju “Bure baruta”.

“Bukvalno ne znam kako bih uopšte izgledala moja karijera da nije bilo Gorana, zaista, i to ne samo na filmu, mislim na sve, jer on mi je jedini otvorio sva vrata”, rekao je vidno potresen glumac, i dodao da bi to u ovom trenutku bilo sve šta ima da kaže, suviše je sveža vest o tragediji, a sve ostalo je napisao na Tviteru.

(Tanjug)

