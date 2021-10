Madona i kuća “Warner Music Group” ponovo sarađuju

NJUJORK – Pop zvezda Madona i jedna od vodećih izdavačkih kuća i kompanija u muzičkom biznisu “Warner Music Group” iz Njujorka, potvrdili su početak nove faze u zajedničkoj saradnji.

Kraljica pop muzike, osim navedene saradnje, ima još jednu aktuelnost, a to je njen novi konceptualni film „Madame X“, koji prati i digitalno izdanje „Music From The Theatre Xperience“.

U susret značajnom jubileju – 40 godina od izlaska prvog singla „Everybody“ (1982), Madona, odnosno Lujza Čikone i WMG će ljubiteljima širom sveta pružiti kompletan katalog svoje bogate karijere u kojoj je prodala više od 300 miliona ploča, što je čini umetnicom sa najvećim prodatim tiražom muzičkih izdanja.

Povodom objave i početka rada na realizaciji ovog monumentalnog projekta, Madonna je izjavila sledeće: „Od samog početka, sa puno pažnje i dobre volje, Warner Music Group mi je pomogao da moju muziku i viziju prenesem svim svojim fanovima širom sveta. Oduvek su bili neverovatni partneri, drago mi je što započinjemo i ovo novo poglavlje partnerskog rada, što ćemo se zajedno, slaveći, ponovo pozabaviti mojom diskografijom nastalom u ovih 40 godina“.

Osvojila je sedam nagrada “Gremi”, 24 nagrade Udruženja američkih kompozitora, autora i izdavača za pop muziku, “Brit”, MTV i World Music Awards, a 2018. godine uvedena je u „Rokenrol kuću slavnih“.

Partnerstvo između Madonne i njene višedecenijske matične kuće označava njen povratak slavnoj etiketi, sa zajedničkom željom da njen kompletan katalog (sa tri kuće – Sire/Maverick/Warner), ponovo bude dostupan javnosti širom planete.

U tu grupu izdanja spadaju čuveni albumi – „Madonna“, „Like a Virgin“, „True Blue“, „Like a Prayer“ i „Ray of Light“.

Poslednja tri Madonina studijska albuma – „MDNA“, „Rebel Heart“ i „Madame X“ biće uvedena u Warnerov katalog početkom 2025. godine, što će ukupno biti 17 izdanja, a pored njih i singlovi, koncertni albumi i kompilacije.

Madonin dokumentarni film „Madame X“ imao je svetsku premijeru u petak, 8. oktobra, a prati ga digitalno izdanje „Madonna Madame X – Music From The Theatre Xperience“ sa 20 live pesama.

Tokom turneje koja je išla uz poslednji studijski album „Madame X“, Madonna je 2020. godine snimila nastup u Lisabonu.

Inače, cela turneja je osmišljena tako da se koncerti održavaju u intimnijim prostorima, odnosno pretežno u manjim salama, što je prvi put od 1985. godine, nakon njene “Virgin Tour”.

Poslednja Madonnina velika svetska turneja, iz 2008. godine, oborila je sve rekorde po pitanju posećenosti i basnoslovne zarade.

Režiju ovog filma potpisuju Rikardo Gomez i SKNX, a glavnu ulogu, naravno ima – Madona.

Hitovi „Vogue“, „Human Nature“, „Like A Prayer“, „Frozen“, „Dark Ballet“, „I Rise“ i „I Don’t Searć I Find“ nalaze se na koncertnom, digitalnom izdanju.

Osim što je muzičarka, jedna od najpopularnijih žena sveta je veoma svestrana umetnica, jer je takođe i glumica (“Dik Trejsi”, “Telo kao dokaz”, “Očajnički tražeći Suzan”), uveliko i rediteljka nekoliko zapaženih igranih filmova, a piše i bestseler knjige za decu.

Bila je udata za glumca Šona Pena i filmskog režisera Gaja Ričija.

Madona je u Beogradu imala spektakl koncert na Ušću 2009. godine.

(Tanjug)

