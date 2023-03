Milivojević: Snimanje filma „Munje, opet“ bila je bezbedna teritorija za mene

BEOGRAD – Premijera domaćeg filma “Munje opet!“ Radivoja Raše Andrića biće održana večeras u velikoj sali Mts Dvorane u Beogradu, a glumac Boris Milivojević, kaže za Tanjug da se na snimanju nastavka kultnog ostvarenja osećao kao da je na bezbednoj teritoriji.

U novom filmu vraćaju se stari likovi koje tumače Sergej Trifunović, Boris Milivojević, Nikola Đuričko, Maja Mandžuka, i sigurno nije jednostavno vratiti se u priču koja je imala svoj život pre više od dve decenije.

Promenilo se vreme tada i sada, o čemu je za Tanjug govorio Boris Milivojević.

„Kada prođe godina ili dve, i tada umemo da kažemo dosta vremena je prošlo. Ali ovde je u pitanju čak 23 godine, tako da baš je puno iza nas. Međutim, kako smo se našli, i obukli u skoro istu obuću i odeću, prosto sam se nekako osetio kao na bezbednoj teritoriji. Bio sam siguran sam da će sve biti u redu. Znam ko je tu i na koga mogu da se oslonim“, bili su prvi utisci Borisa Milivojevića kada je krenuo u snimanje budućeg bioskopskog hita „Munje Opet!“, i dodaje da kada je pogledao film na novinarskoj projekciji, siguran je da nema brige da će film biti gledan.

Premijera filma je rasprodata sa dve projekcije večeras u Mts Dvorani, a film je toliko tražen da će biti i druga premijera takođe sa dva termina u bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade, u Beogradu na vodi.

Milivojević za Tanjug kaže da je na samom snimanju znao šta sve može da očekuje, tako da se osećao skoro kao da mu je „upala sekira u med“, veoma poznata teritorija za njega, jako je zadovoljan filmom i svojom ulogom.

Na žalost nastavak filma „Munje“ ima i tu emotivnu notu, jer nas je napustio jedan od najboljih glumaca u istoriji srpske i regionalne kinematografije – Nebojša Glogovac, koji je ostvario izuzetnu i komičnu ulogu u prvom delu kultnog dela.

U poslednje vreme nas tako iznenada zauvek napuštaju dramski i muzički umetnici i često se postavlja pitanje da li ikad možemo nadoknaditi tolike odlaske, koji su ogroman gubitak za našu kulturu.

„Uvek počnemo da razmišljamo o smislu života u tim situacijama, i onda kada se okrenem posle 51 godine, onda pogledam kako je sve tako brzo prošlo. Imamo ljude koji su nas napustili, zaista bude šok i pomislim – „Šta je bre sve ovo, šta nam se dešava?“. Opet, onda razmislim, svi mi idemo negde tamo, ne možemo neke stvari ni da spoznamo. Ne treba ih gledati ni crno ni belo, nego prosto nemamo informacije o tome. Život kratko traje, treba ga iskoristiti maksimalno da se osećamo dobro, bez obzira šta to znači“, emotivno je govorio Milivojević za Tanjug povodom ove tužne teme.

U hiper-produkciji TV serija i filmova, glumac se trudi da pažljivije bira uloge, a opet da bude prisutan u novim zanimljivim projektima.

U poslednje vreme je igrao prateće uloge u TV serijama “Bunar” (2022), “Močvara” (2020), “Šifra Despot” (2019), “Besa” (2018), “Advokado” (2021), “Koleginice” (2021), “Žigosani u reketu” (2019), “Kamiondžije d.o.o.” (2022), i gostovao je u filmu i mini seriji “Vikend sa ćaletom” (2020).

„Sistem snimanja filmova i TV serija je veoma sličan, da ne kažem dosta često i isti. Tako da što se same proizvodnje tiče, meni je potpuno svejedno, važan je zadatak i važno je šta hoćemo da uradimo i postignemo, poručimo. Sama tehnologija izrade je u principu ista. Meni je lično svejedno da li sam na malom ili velikom ekranu danas, a naravno razlika je velika kada igram u pozorištu“, istakao je Milivojević, koji je posle prvog dela filma „Munje“ (2000), imao i velike uloge, kao što je i glavna u drami – komediji „Spomenik Majklu Džeksonu“ (2014) Darka Lungulova.

Onda je ostvario i veće uloge u filmu „Četiri ruže“ (2019), seriji iz dve sezone “Psi laju, vetar nosi” Radoša Bajića, seriji „Ujka – novi horizonti“ (2019), mini seriji „U zagrljaju Crne ruke“, i imao zapaženu epizodu u novijem filmu „Trag divljači“ krajem 2022. godine.

„Što se tiče sporednih ili glavnih uloga, zavisi od same role kakva je, time mi one i više prijaju. Može biti neka velika trpna uloga, ili velika žešća aktivna, što može da bude naporno. Mora tu dosta da se pazi u izboru, ima tu raznih kombinacija. Lakše je imati tri neke kratke i manje uloge nego jednu veliku, tako mi se čini, sve zavisi kakav je lik koji me čeka da igram“, zaključio je Boris Milivojević za Tanjug.

(Tanjug)

