“Nečista krv-Greh predaka” premijerno 24. avgusta u Beograd

BEOGRAD – Novi domaći film “Nečista krv – Greh predaka” prema scenariju Vojislava Nanovića, u režiji Milutina Petrovića, imaće bioskopsku premijeru 24. avgusta u Kombank Dvorani i Cineplexx Galerija Belgrade, najavljeno je danas u Galeriji, posle specijalne projekcije filma za medije.

Pre zvanične bioskopske premijere, festivalska publika u Srbiji imaće priliku da film gleda sutra u Vrnjačkoj banji, na otvaranju 45. Festivala filmskog scenarija, onda 20. avgusta u Smederevu na takođe otvaranju 4. Dunav Film Festa, kao i 22. avgusta u Nišu, na 56. Festivalu glumačkih ostvarenja – Filmski susreti.

Film će se naći u Glavnom takmičarskom programu sva tri festivala, a tokom jula je imao svetsku premijeru na 28. Festivalu evropskog filma Palić.

Na današnji dan 1922. godine rođen je scenarista ovog ostvarenja, antologijski reditelj Vojislav Nanović (1922-1983), na taj dan je prošle godine i počelo snimanje filma, a takođe je danas objavljena i namera o formiranju Zadužbine koja nosi njegovo ime.

Sama Zadužbina “Vojislav Nanović” će se baviti zaštitom autorskih dela autora i imovinskih i moralnih prava na tim delima, podrškom umetničkog stvaralaštva dodelom nagrade „Vojislav Nanović“, kao i podsticanjem svih vrsta obrazovnih, književnih, filmskih, video ili televizijskih radova i manifestacija posvećenih životu, liku i delu režisera.

Zadužbina se osniva na inicijativu producentske kuće „This and That Productions“, koja je realizovala film “Nečista krv – Greh predaka”, kao i zakonskih naslednika ovog umetnika, o čemu je govorila unuka umetnika – Jovana Stanojlović.

Ona je podvukla da je ovim velikim projektom otrgnula svog dedu Voju Nanovića od zaborava i uputila samo reči hvale na kvalitet filma i rekla da je Nanović poznat pre svega kao reditelj, ali je bio i scenarista, i to ne samo svojih filmova, kao i montažer.

Reditelj Milutin Petrović podsetio je da je njegova generacija umetnika 1989. godine napisala knjigu „Vojislav Nanović – pionir jugoslovenskog filma“.

On je otkrio da su svi redom prethodnih nekoliko godina bili opsednuti otkrićem Nanovića, i ne samo njega, već i cele posleratne kinematografije koja je, zbog velikih problema oko pojave Crnog talasa i priče sa modernizmom, nekako skrajnuta.

„U čitavoj toj priči oko njega, nismo saznali gde je scenario prema romanu „Nečista krv“, koji je on pisao sedamdesetih godina i tu je ostala rupa u knjizi. Kada sam ga pronašao i krenuo da čitam, shvatio sam da je više nego relevantno da se realizuje“, naglasio je reditelj, koji je dodao da je i svoj prvi igrani film „Zemlja istine, ljubavi i slobode“ (2000), bio omaž Nanoviću, upravo zbog direktne aluzije na film „Čudotvorni mač“ (1950).

Uloge u novoj „Nečistoj krvi“ tumače – Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihailović, Marko Grabež, Aleksandar Ristoski, Nedim Nezirović, Dejan Bućin, Teodora Dragićević, Milica Gojković, Nikola Vujović i Vaja Dujović.

Poznata glumica Anđela Jovanović u filmu tumači ulogu Tašane, koja je istakla da je bilo inspirativno raditi sa Draganom Bjelogrlićem, a smatra kako nikome nije lako kada igra epohu, zato što je to period u kome „kao savremenici nismo živeli i sa kojim nemamo dodira“.

„Mi možemo da napravimo ozbiljno istraživanje istorijskog konteksta i društvenih normi, kako su ljudi živeli, tako sam se ja izborila sa tim, da naučim što više mogu o tom periodu“, navela je glumica, zapažena u TV serijama „Vojna akademija“ i „Švindleri“ – dve sezone.

„Tašanina borba je velika – to je borba za svoj život i egzistenciju. Mislim da je vrlo hrabro od nje što se odlučuje na takvu borbu. Mogla je da ceo život živi kako drugi žele, a ona je izabrala da živi kako ona želi“, naglasila je Jovanović.

Takođe je savremeni trenutak povezala sa svojom filmskom Tašanom.

„Veza sa 21. vekom je u tome što smo svi bili u karantinu, izolaciji, odnosno ceo svet, usled pandemije, a Tašana je u svom karantinu provela dve, tri godine“, zaključila je dramska umetnica, inače ćerka popularnog glumca Dragana Gagija Jovanovića.

Mlada glumačka nada Nedim Nezirović, poznat po krimi seriji „Klan“ govorio je o svojoj ulozi Jovče.

“Velika je odgovornost i izazov, ali i zadovoljstvo biti deo ove ekipe. Već sam sa ovom produkcijom snimao seriju „Klan“, a oni su mi dali i moju prvu ulogu. Što se tiče moje uloge u ovom filmu, možda deluje iz drugog plana, ali nadam se da sam prošao kao Robert Dival u filmu „Kum“, naveo je poređenja Nezirović.

Nikola Vujović je celu svoju ulogu odigrao na turskom jeziku, što je bio za njega poseban izazov, a inače kao član Narodnog pozorišta u Beogradu, već igra u predstavi „Nečista krv“ prema knjizi Bore Stankovića.

„Kada me je produkcija pozvala za ovaj film, nisam ni pitao šta igram. Nakon nekoliko dana kada mi je stigao tekst, shvatio sam da je cela uloga na turskom“, objasnio je Vujović.

Onda su mu pronašli profesorku turskog, a kasnije je bio prisutan i spoljni saradnik sa kojim je radio.

„Spremao sam 25 dana taj jedan snimajući dan koji smo imali Tim Sejfi i ja, da se ne obrukam pred čovekom kome je to maternji jezik. Izgrlio mi je na kraju i čestitao. Bio sam ponosan“, otkrio je istaknuti glumac.

Snežana van Hauvelingen, producentkinja filma ispred kuće „This and That Production“, o njegovom nastanku je izjavila da do samog kraja nisu znali da li će uspeti da realizuju projekat.

„Reditelj Milutin jeste našao scenario, ali mislim da je projekat našao nas i da nam je na neki način bio suđen. Mi smo pet godina pokušavali da skupimo sredstva za ovaj projekat. Radio televizija Beograd je dva puta pokušavala da ga snimi, trebalo je čak i Živojin Pavlović davno da ga režira“, otkrila je pojedinosti iza kulisa.

Zahvalna je Filmskom centru Srbije, Ministarstvu kulture, programu MEDIA fondu Kreativne Evrope i Delegaciji Evropske unije u Srbiji, uz čiju pomoć su uspeli da snime film i iskreno se nada da bi Vojislav Nanović bio zadovoljan onim što su napravili.

Radnja filma „Nečista krv – Greh predaka” se dešava pre Sofkinog rođenja i prati priču o njenom dedi Hadži Trifunu, uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju.

Scenario filma je adaptirala poznata dramaturškinja Milena Marković, za scenografiju je bio zadužen Milenko Jeremić, koji je za potrebe filma izgradio rekonstrukciju Vranja iz 19. veka, dok je kostime epohe kreirala Marina Medenica.

Bioskopski život filma kreće u Srbiji i širom Evrope istovremeno, 26. avgusta, dok će film sredinom septembra početi da se prikazuje čak u Americi i Kanadi.

Snimljena je i TV serija iz 10 epizoda paralelno sa filmom, koja će se emitovati nakon bioskopske distribucije.

U Jugoslovenskoj kinoteci biće priređen poseban program “Fokus posvećen Vojislavu Nanoviću“ sa njegovim filmskim ostvarenjima.

Već od danas, 12. avgusta, biće prikazan popularni film “Čudotvorni mač” (1950), a od 23. do 27. avgusta, uz reprizu te ekranizacije narodne bajke o Baš-Čeliku, i “Tri koraka u prazno” (1958), “Ciganka” (1953), “Bolje je umeti” (1960) i “Besmrtna mladost” (1948).

(Tanjug)

