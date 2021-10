Nik Kejv objavio drugu kompilaciju singlova i retkih pesama

NOVI SAD – Muzičar Nik Kejv sa svojim pratećim bendom Bed sids objavio je dvostruki kompilacijski album „B-Sides & Rarities Part II“, koji donosi 27 b strana singlova i retkih pesama nastalih od 2006. do 2020. godine, saopštio je danas festival Egzit.

Kompilacija koju su sastavili Kejv i njegov multiinstrumentalista Voren Elis, pojavila se 16 godina nakon veoma hvaljene prve „B-Sides & Rarities“, a australijski muzičar je prvi potvrđeni hedlajner Egzita, koji će biti održan od 7. do 10. jula 2022. na Petrovaradinskoj tvrđavi, podseća se u saopštenju.

„Uvek mi se sviđao prvi ’B-Sides & Rarities’ više nego bilo koji drugi album. To je jedino što sam voleo da slušam. Čini se opušteniji, čak i pomalo besmislen, ali sa lepim pesmama. Postoji nešto u ’malenosti’ pojedinih pesama što je bliže njihovom izvornom duhu. Drugi deo ove kompilacije je nastavak čudne i prelepe kolekcije izgubljenih pesama Bed sidsa“, izjavio je Kejv.

Kompilacija donosi, između ostalog, Kejvu omiljene „Waiting for You“ i „Life Per Se“, koju su smatrali suviše tužnom za album „Skeleton Tree“ (2016), „Earthlings“ iz razdoblja albuma „Ghosteen“ (2019), kao i prve verzije pesama poput „First Girl In Amber“ i „First Skeleton Tree“, zatim duet sa pevačicom Debi Hari „Free To Walk“ i „Avalanće“ Leonarda Koena koju Kejv često izvodi uživo.

(Tanjug)

