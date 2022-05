Nikola Čuturilo Čutura: U Beogradu imam najveću tremu

BEOGRAD – Rok muzičar Nikola Čuturilo Čutura održaće dva koncerta – 3. juna u Domu omladine Beograda i 10. juna u Domu kulture Novog Sada, a specijalno za Tanjug ističe da uvek na koncertima u Beogradu ima najveću tremu zbog puno prijatelja i kolega koji će ga gledati.

Beogradski pevač, gitarista, kompozitor i tekstopisac će koncertno promovisati svoj novi album „Priče iz Depoa“ (2021, Lampshade Media) nastao u doba pandemije, a nedavno je izašao i treći singl „Slušaj me sine“, uz video spot sa tog materijala u režiji Milutina Petrovića.

Prošle godine u ovo vreme Čuturilo je imao tu aktuelnost da mu je izašao tada prvi singl sa spotom “Sanjaj me”, kasnije i “Lice ulice”, spremao se izlazak albuma “Priče iz Depoa”, ali od koncerata usled pandemije i dalje nije bilo ni traga.

Nakon godinu dana ipak dosta toga se promenilo, Čutura je objavio album i kreće konačno na koncerte.

„Što si stariji, generalno ti vreme prolazi u životu sve brže. Tako je sa ovim novostima i aktuelnostima. Poznato je da sam celu pripremu za album i samo snimanje istog realizovao u doba Kovida 19, jer je to bio prostor koji se otvorio, i onda je samo u meni tinjala nada da će stvari da se pomere, da ćemo ostaviti konačno pandemiju iza sebe. Ja se iskreno nadam da smo na tom putu“, rekao je muzičar Tanjugu, inače poznat i kao nekadašnji član rok bendova „Riblja čorba“ i „Električni orgazam“.

„Imam utisak da su sada konačno odbrojani dani korone i da je ona definitivno na zalasku, jer ipak, predugo je trajalo. Nije to bilo nešto tek tako kratko, pa nas je odredilo za dva, tri meseca, već dobre dve i po godine. Mislim da su u tom pogledu stvari uveliko prevaziđene i da su ljudi željni okupljanja, druženja, dobrih povoda za susrete. Svakako da sa te strane izgleda lepše i perspektivnije“, naveo je gitarista i pevač, koji najavljuje i početak koncertnih aktivnosti – Beograd 3. juna u Domu omladine, u sali Amerikana, a Novi Sad 10. juna u Domu kulture.

Koncert u Beogradu će imati mladu predgrupu „Vreme čuda“, koja će predstaviti nekoliko pesama sa svog istoimenog debi albuma.

„Uslovno rečeno je to turneja, zapravo ima zakazana ta dva koncerta, Beograd i Novi Sad, za početak. Onda smo otvoreni za dalje. Razmišljamo organizujemo koncerte na jesen, da tada krenemo češće da sviramo kada se već prelazi u zatvorene prostore nakon intenzivnog leta. Otprilike imamo u vidu koji će to biti prostori i gradovi, ali za sada samo eto prestonicu – Beograd i Evropsku prestonicu kulture – Novi Sad. Moguće je da ćemo svirati nekoliko festivala, još pregovaramo da vidimo koji će biti”, predstavio je plan Čuturilo i dodao da je objavio i treći singl i spot sa albuma “Slušaj me, sine”, za koji je istakao da je dobio izvanredne reakcije.

On je rekao da sada prvi put u životu ima izdavačku kuću – „Lampshade Media“ koja se brine o albumu, i konačno ima nekog ko je ozbiljno zainteresovan za njegovo stvaralaštvo i svaki segment promocije projekta.

Kadrovi novog video spota su snimljeni na lokacijama Pančeva, kod reke Tamiš, kao i poznatog beogradskog kafića.

Kako je naveo, pesma „Slušaj me sine“ je nastajala dugo, krajnje je delikatna i intimna, i u isto vreme ima puno ljudi koji se prepoznaju u njoj.

„Briga će uvek biti tu, a ono što sigurno možemo je da bezuslovno volimo svoju decu i da pokušamo da ih razumemo. Reditelj Milutin Petrović je osmislio i realizovao spot i atmosferu koja nijednu poruku pesme nije pojačala niti joj oduzela smisao. Ideja je bila da slika pomogne pesmi kako bi se pre svega slušala i sve ukupno mislim da je uradio sjajan posao“, kaže beogradski roker.

Poslednjih godina je nastupao u Beogradu na festivalu Beer fest 2018, 2019. i 2021. godine.

Sada eto posle duže vreme ima samostalan koncert u prestonici.

„Nemam toliko taj utisak. Jedino razmišljam na tom nivou da u Beogradu inače, i sada 3. juna, imam nešto veću tremu, jer tu dolazi najviše ljudi koje lično poznajem, i osobe iz mog okruženja, kolege, prijatelji. Ali osim toga, pristup je potpuno identičan: da li sviramo u Beogradu, Senti ili Boru, sasvim mi je svejedno. Na jednak način se trošim svuda na sceni, bez obzira u kom se gradu tada nalazimo i tako mi je svuda, i identično mi je stalo da sviram najbolje što mogu. Nemam taj fetiš da mi je Beograd jedini, najbolji, vrhunski i slično”, mišljenja je umetnik, koji je imao uspešne solo koncerte upravo u sali “Amerikana” već dva puta u poslednjih 10 godina – krajem 2012. i 2014.

Izgleda da mnogi rokeri vole najviše “Amerikanu” u DOB-u, više nego veliku salu i mnoge druge koncertne prostore Beograda.

„Prvo, Dom omladine ima težinu, to je jedna tradicija vezana za naše generacijsko odrastanje, sazrevanje, prvim iskustvima vezanim za muziku. Sa druge strane, sala “Amerikana” je odlično dizajnirana, može da se postigne sjajan zvuk i jedan je od retkih prostora tog tipa u kome se stoji. A na rok koncertima se naravno – stoji. Kad se dobro razmisli, nema mnogo takvih prostora u gradu“, analizirao je Čuturilo i dodao da nije bilo mnogo dileme, jer je to mesto u kome se odlično oseća, zna da tu može da dobije skoro sve što poželi od zvuka, pozornica je dovoljno prostrana, a kontakt sa publikom je potpuno intiman, u potpunosti mu je po meri.

„Na predstojećem koncertu imaću sve goste koji su mi bili saradnici na albumu, dva ženska back vokala su sve vreme tu, tako da će nas biti sedmoro na sceni. Gosti će se smenjivati, a onda u jednom trenutku ću sve da ih sastavim na bini, biće nas ukupno 11. Moja je želja kao i uvek da sa ljudima u publici podelim radost, energiju, iskrenost i nadu. Svako ko bude sa nama 3. juna u Amerikani dobiće od mene sve što mogu bez zadrške i kalkulacije”, kaže Nikola.

Pored izbora pesama sa poslednjeg albuma, bogata karijera biće predstavljena i izabranim pesmama sa prethodnih izdanja, a Nikoli i bendu na pozornici će se pridružiti muzičari saradnici poslednjeg albuma (članovi Big benda – Ivan Aleksijević Pančevac, Petar Miladinović – Pera Joe, Marko Đorđević i drugi), a biće i nekoliko iznenađenja.

Kompletan muzičar – tekstopisac, rok pesnik, autor, na neki način ogoli dušu i svoju intimu u svojim stihovima, posebno na ovom albumu, gde se nalazi 10 pesama, 10 „Priča iz Depoa“.

„Od onog trenutka kada je album objavljen, kada su numere izašle na nosaču zvuka, ili na svim digitalnim platformama, pesme postaju svačije, mišljenja je muzički umetnik.

„Inače, ja ne mislim da stvaranjem muzike, tekstova, radim bilo šta posebno, jer ja zapravo radim samo ono šta umem, mogu i šta moram. Tek kada napišem pesmu, onda shvatim o čemu se tu radi. Imam potrebu da pišem stalno, redovno, i kada ne snimam, a desi se da 90 posto toga se odbaci, a onih 10 odsto ostane”, kaže roker čiji naslovi numera govore da je svakodnevica i dalje teška, mračna – “Pakao”, “Nosi se”, “Ne”, “Suviše sam umoran” – Je suis tres fatigue, socijalna drama “Lice ulice”.

Opet, ima i novih pesama koji bude nadu – “Sanjam te”, “More”, “Ne brini”, pa i “Slušaj me, sine”, poetično je, nešto posebno i pozitivno.

„Sve što radim nikada nije kalkulantski. Znači da, i ako je nešto pozitivno, ja ga nisam sa predumišljajem stvorio. Ja ne mislim da su “Priče iz Depoa” u tom kontekstu crne i negativne, već zapravo, ako bih analizirao, vidim kao krik jednog individualca koji bi želeo da se o tome prozbori, da se zabeleži, jer je sigurno da možemo bolje, kao ljudi i društvo. Čak ne da bi trebalo, već moramo bolje i možemo. I onda kad vidiš da se mnoge stvari ne kreću u tom pravcu, onda verovatno to i budu razlozi zašto se skocka takva pesma”, smatra autor osam studijskih solo albuma.

Veoma je aktivan na više frontova stvaralaštva: kao kantautor, koji stvara svoje albume, onda kao pisac tekstova za druge kolege, kao za sada poslednji album Dejana Cukića – “Ulica bez brojeva” (2019) i nove pesme “Kerbera”, a onda je i kompozitor primenjene muzike za filmove ili TV serije.

“Zvuči paradoksalno, ali lepa vest za mene u pandemiji je bila jedina ta što sam mogao na miru da stvaram muziku, da se u potpunosti posvetim svom novom albumu. Svi ostali projekti su u tom trenutku stali, i ja sam bio predan svojim “Pričama iz Depoa”, naglasio je Čutura, autor muzike za špicu prve sezone TV serije “Dug moru” (2019) i otkrio na kraju najnoviji projekat na kome radi.

„Sada imam jedan jako interesantan projekat “Raspevana slikovnica”, čiji je pokrovitelj Evropska Unija. Prošle godine sam radio na tome, i to je za uzrast od tri do šest godina. Bila mi je velika inspiracija da stvaram muziku, veoma je zanimljivo, jedva čekam da krene da se prikazuje. Taj TV serijal će se emitovati u formi – slikovnice. I to ne kao kombinacija animirano – igranog filma, već baš u formi slikovnice koje se pretapaju, jer je prilagođeno baš tom mlađem uzrastu. Ja sam napisao 12 songova o domaćim životinjama sa farme”, zaključio je za Tanjug muzičar Nikola Čuturilo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.