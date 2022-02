Održan koncert opere u Mađarskom kulturnom centru

BEOGRAD – Svečani koncert mladih operskih pevača, nagrađenih takmičara 11. konkursa „Jožef Šimandi“ u Segedinu, održan je večeras u prostoru Mađarskog kulturnog centra „Collegium Hungaricum“ u Beogradu, kao obeležavanje dugogodišnje uspešne kulturne saradnje Mađarske i Srbije.

Na koncertu su nastupali soprani Žužana Kapi i Nevena Đoković, kao i pijanisti David Kozma i Vladimir Gligorić.

Autori koncepta i inicijatori projekta su poznata srpska mecosopranistkinja i pedagog Tamara Marković i direktorka centra „Collegium Hungarikum“ Klara Sentđerđi.

Tako je izuzetno plodna saradnja dve zemlje nastavljena ove večeri u vidu značajnog muzičkog projekta u realizaciji agencije „CODA Artists“ iz Beograda i „Collegium Hungaricum“ centra.

“Čast mi je što ćemo večeras prisustvovati koncertu operskih pevača. Oduvek sam volela da pevam, i trudila sam se da budem solista opere, ali mi je davno profesorka pevanja rekla da je bolje da se bavim nečim drugim. Tako sam ja ostala ljubitelj opere, sa ove druge strane, organizator, ali sam dugo pevala u horu”, održala je kratak pozdravni govor direktorka „Collegium Hungaricum“ Klara Sentđerđi.

Poznati sopran Marija Temeši, prvakinja Državne opere iz Budimpešte i šef katedre za solo pevanje na Muzičkoj akademiji u Segedinu, izrazila je veliko zadovoljstvo što se ovaj pionirski projekat odigrava upravo u Beogradu, kao prilika da se umetnici predstave publici, sa 11. međunarodnog takmičenja operskih pevača “Jožef Simandi”.

“Slušajte operske pevače sa ljubavlju ove debitantske večeri.

Umetnici su već nastupali u Beču, Moskvi, sada smo stigli i u Beograd. Drago mi je što na ovaj način pružamo doprinos uspešnim kulturnim odnosima Srbije i Mađarske”, izjavila je Temeši, koja će već sutradan u prostoru mađarskog centra održati besplatnu pevačku radionicu za studente i učenike.

Master klas je planiran da se održi u više termina, od 10 do 11.30, od 12 do 13.30, zatim u 16 do 17.30 i na kraju u periodu od 18h do 19.30 časova.

Nažalost, usled korona virusa, nisu mogli da nastupe najavljeni operski umetnici iz Mađarske sopran Andrea Lošoncki i tenor Balaž Pap, nagrađeni takmičari konkursa u Segedinu, održanog u junu 2021.

Tako su u tandemu izvanredan sopran Žužana Kapi i pijanista David Kozma izveli u početku čuvene pesme “Lorelaj” tačnije “Die Loreley” (Second version, 1841) i “Enfant, si j’étais roi” (second version, 1844) mađarskog kompozitora Franza Lista (1811-1886).

List je tokom svoje plodne karijere napisao blizu 70 pesama sa klavirskom pratnjom, uglavnom na nemačkom i francuskom jeziku, mada su sačuvani i Petrarkini soneti na italijanskom i nekoliko pesama na maternjem, mađarskom jeziku.

Naizmenično su se smenjivali i drugi par umetnika ove noći, a ovaj prvi tandem je dočarao još sledeće kompozicije, odnosno odlomke opera “Čarobna frula” (1791), uloga Pamine, od Volfganga Amadeusa Mocarta (1756-1791), “Depuis le jour” iz opere od 4 čina “Louise” (1900) francuskog autora Žorža Šarpentjera (1846 – 1905), i deo “Quando m’en vo” – uloga Musete iz italijanske opere “Boemi” (1895) Đakoma Pučinija (1858-1924).

Pijanista David Kozma je odsvirao i dva remek dela kao solista, instumentale bez vokala – komad za solo klavir “Jeux d’eau” (1901) čuvenog Morisa Ravela (1875-1937) i uvek zahtevan, težak i izazovan “Prelude in B-minor, Op. 32 No. 10” (1910) ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova (1873 – 1943).

Tandem, sopran Nevena Đoković i pijanista Vladimir Gligorić, priredio je tri kompozicije, koje je solistkinja izvela na veoma uzvišen način, gde joj je frekvencija glasa bila snažna i vanserijska, kao da nastupa pred nekoliko desetina i stotina gledalaca, a u intimnoj atmosferi je bilo svakako manje ljudi.

Publika je bila oduševljena efektnim koncertom koji se činio kao put kroz istoriju muzike od punih sat vremena, gde je program bio osmišljen da svih 10 numera prolete kao tren, jer su odabrane relativno kratke kompozicije koje drže pažnju ljubitelja klasike i opere.

(Tanjug)

