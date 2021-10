Održana promocija spota „Lepe laži“ za film „Nije loše bi

BEOGRAD – Promocija pesme i muzičkog spota „Lepe laži“, naslovne numere za najnoviji film Dušana Kovačevića „Nije loše biti čovek“, održana je danas u Beogradu sa delom glumačke i autorske ekipe.

Navedenu pesmu su komponovali poznati muzičari Momčilo Bajagić Bajaga i Aleksandar Saša Lokner, dok u duetu pevaju džez pop umetnica Lena Kovačević i glumac Gordan Kičić.

U susretu sa medijima u Jaž kantini Lisabon Kombank Dvorane, autor kultnih drama „Maratonci trče počasni krug“, „Radovan III“, duhovito je primetio da ima dobar ritam kada je reč o svojim godinama, jer na svakih skoro 20 godina snima novi film.

Tako je prvi film u ko-režiji sa Božidarom Botom Nikolićem – „Balkanski špijun“ snimio daleke 1984, prethodni „Profesionalac“ 2003, a premijera projekta „Nije loše biti čovek“ je zakazana za 7. decembar.

„U vreme zastrašujuće pandemije smatram da danas – nije loše biti živ čovek“, prvi je utisak Kovačevića u vezi sa naslovom svog trećeg rediteljskog filma.

„Iskreno se nadam da će se ova moderna kuga smiriti i da ćemo do kraja godine moći film da gledamo u normalnijim uslovima, u punom kapacitetu bioskopskih sala. Za početak mislim da su Lena i Gordan snimili zaista lepu pesmu“, mišljenja je jedan od najznačajnijih dramskih pisaca sa ovih prostora, autor scenarija za kultne filmove Slobodana Šijana – „Ko to tamo peva“ i „Maratonci trče počasni krug“.

Autor je približio svoj film rečima da je u pitanju jedna paranormalna, a zapravo sasvim neobična priča.

„Ko veruje u paranormalno, dobro, a ko ne veruje, poverovaće. Tako sam napisao „Sabirni centar“ i ljudi nisu verovali tada, a onda su shvatili da je mnogo toga moguće i istinito. Ovo je suštinski jedna socijalna drama o čoveku koji u poznim godinama u Srbiji ostaje bez posla. A naravno, kako i spot za pesmu „Lepe laži“ prikazuje, ovo je i pravi muzički film“, opisao je pisac svoj novi film.

Scenarista kultnog ostvarenja “Underground” Emira Kusturice i „Urnebesna tragedija“ Gorana Markovića, otkrio je da se film pripremao godinama, a da je snimanje počelo još pre pandemije.

Onda su kasnije tokom korone radili u tišini, bez zakazanih rokova da se film hitno montira.

Kovačević se filmskoj publici vraća nakon 18 godina u komediji sa elementima trilera, gde se postavlja večito pitanje – da li je kraj života istovremeno i kraj boravka na ovom svetu, ili postoji mogućnost da se život produži u nekom drugom obliku.

Glumačku ekipu čine vodeći dramski umetnici u zemlji: Vojin Ćetković, Gordan Kičić, Branka Katić, Hristina Popović, Nenad Jezdić, Srđan Žika Todorović, Gordan Kičić, Lena Kovačević, Andrija Milošević, Mira Banjac, Milan Lane Gutović, Andrija Kuzmanović, Boris Milivojević, Marko Gvero, Bojan Dimitrijević, Jelena Mihajlović, Nemanja Stamatović, Srđan Timarov i drugi.

Ćerka velikog dramskog pisca, Lena Kovačević prvi put nastupa u karijeri i kao glumica, mada je naglasila da nije želela da se time bavi.

„Istina, ni moj tata nije bio za to da postanem glumica, tako da mu se želja ostvarila. Srećna sam što će konačno da se prikaže film, odlagali smo ga zbog ove situacije. Dok gledam kadrove prikazanog spota, prisećam se da smo film snimali u bezbrižno vreme, pre izbijanja epidemije, što jedva čekam da bude ponovo“, izjavila je Lena.

Ona je istakla da u samom ostvarenju nije imala mnogo replika, što joj je laknulo, i prijalo joj je kada u filmu više peva. Izdvojila je glumca Andriju Miloševića koji ima veliku ulogu, da ju je tokom snimanja zasmejavao, te nije mogla iz prve da odigra scene.

Kompozitor – rok umetnik Momčilo Bajagić Bajaga takođe prvi put u karijeri je i u ulozi koproducenta, i od samog nastajanja filma sve vreme je bio uključen u kreativnu osnovu projekta.

„Sjajno je što ovde apsolutno svi glumci zaista pevaju svoje numere, tako kako ih vidite i čujete. Nema trikova da neko drugi umesto njih peva. Dosta sam ponosan na tu činjenicu“, izjavio je Bajaga, koji je sa Sašom Loknerom komponovao muziku.

Rok muzičar je otkrio da je sve tekstove pesama pisao Dušan Kovačević, kako je radio i u filmu „Profesionalac“, što je Bajagi prilično olakšalo da se posveti samo stvaranju muzike.

„Film je veoma teško prepričati, ima toliko toga, dosta je komplikovan. I žanrovski ga je nije lako odrediti, kao neki horor, naučna fantastika, sa temom reinkarnacije, retko viđeno u domaćoj kinematografiji. Skoro tri godine radimo na filmu i radujem se konačno premijeri“, naveo je Bajagić i pohvalio Gordana Kičića da je bio pravi ozbiljan pevač na snimanju pesama.

Takođe, kao što je za film „Profesionalac“ bila hit pesma „Pada vlada“, muzičar se nada da će slično proći i „Lepe laži“.

Glumac Gordan Kičić je odmah pristao da glumi u novom filmu čim je dobio poziv od Dušana Kovačevića, a da nije ni pročitao scenario, jer se poziv od velikog pisca nikad ne odbija.

Podsetio je da do sada nije igrao pevača na filmu, iako i sam ima svoj bend i uveliko svira i peva.

„Čim sam čuo da ću u filmu pevati sa Lenom Kovačević, a da će Bajaga snimati muziku, bio sam presrećan i nisam verovao da mi se to dešava. Mislim da smo uradili odličan film, koji je po meni veoma duhovit, višeslojan, bajkovit i istinit. A pesma „Lepe laži je fenomenalna“, ocenio je Kičić.

Voditelj konferencije je bio producent Miroslav Miša Mogorović ispred svoje kuće „Art & Popcorn“, koji se prisetio da je Kovačević baš tražio Kičića da odigra tu ulogu pevača u svom filmu.

Producent je istakao da mu je drago da je više učesnika u ovom filmu prvi put nastupalo u nekim ulogama, tako je Bajaga premijerno koproducent, Lena Kovačević – glumica, dok je Kičić imao prvu rolu pevača u karijeri.

(Tanjug)

