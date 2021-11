Otvoren Festival horor filma na Paliću

PALIĆ – Sedmo izdanje filmskog festivala „Dead Lake Horror & Wine“ otvoreno je u četvrtak veče filmom ”Sledeća devojka” (Girl Next) reditelja Lerija Vejda Karela, i trajaće do nedelje, 7. novembra u bioskopu „Abazija“ kraj jezera Palić.

Američki režiser je svoj najnoviji film „Kvantni đavo“ snimao u Beogradu ove godine, dok je ostvarenje „Sledeća devojka“ višestruko nagrađivan na festivalima širom sveta.

Direktor festivala, poznati filmski producent Miroslav Mogorović istakao je da se ovaj festival horor filma vraća i ove godine na Palić sa namerom da tu ostane zauvek.

„Drugu godinu zaredom uspevamo da uživo održimo festival uprkos teškim uslovima u vremenu pandemije. Odlučni smo u tome da ovo bude manifestacija kulture koja će da istraje“, izjavio je Mogorović.

On je dodao da u Srbiji postoji verna publika horor žanra, i zahvalio se podršci Ministarstva kulture i informisanja, bez kojeg ne bi upeli da realizuju filmsku smotru.

Na festivalu će biti prikazano osam horor filmova najnovije produkcije, a danas će biti organizovan horor maraton koji će trajati od večernjih sati do zore, samo za najhrabrije.

„Strašni filmovi, zanimljivi gosti, filmski maraton, matine za decu, fantastičan ambijent. Biće ovo jedan pakleno dobar festival“, kaže programski direktor Festivala, reditelj Milan Todorović, poznat po američkoj SF seriji „Predstraža“ („The Outpost“), i srpsko-američkim horor filmovima „Zona mrtvih“ i „Mamula.

Udarno veče festivala biće subota kada je na programu evropska premijera domaćeg horor filma ”Ribnjak” (The Pond) u režiji Petra Pašića, koji će zajedno sa scenaristom Stefanom Andrejićem biti gost festivala.

Nakon premijerne projekcije „Ribnjaka“ uslediće koncert alternativnog rok benda „Straight Mickey and the Boyz“.

Grupa je prepoznata po energiji i direktnim, oštrim tekstovima koji izražavaju kritički stav prema mestu i trenutku u kom se nalaze.

Osim filma Petra Pašića, na programu će biti još jednu srpska ko-produkcija, novi domaći horor film ”Vampir” Branka Tomovića, a deo glumačke i autorske ekipe biće takođe prisutan na projekciji.

Spomenuto ostvarenje je imalo nedavno svetsku premijeru na „Siđi“ festivalu u Barseloni, a u Beogradu je prikazan premijerno 20. oktobra.

Branko Tomović, srpski glumac rođen u Nemačkoj, već dve decenije igra u američkim, britanskim i nemačkim filmovima i TV serijama.

Ovde u „Vampiru“ Tomović debituje kao reditelj i kompletan autor filma – scenarista, ko-producent i glavni glumac.

Gost festivala biće i čuveni britanski reditelj Džulijan Ričards, koji će predstaviti svoje poslednje ostvarenje ”Tatina devojčica” (Dađy’s Girl).

Od gostiju će biti prisutan i Romain Rol, direktor Briselskog filmskog marketa, jedinog žanrovskog marketa na svetu, koji će najaviti saradnju ovog festivala i BIF marketa.

Ovogodišnja nagrada „Bela Lugoši“ za izuzetan doprinos horor umetnosti biće dodeljena čuvenom glumcu Udo Kiru, poznatom i po ulozi grofa Drakule u čuvenom filmu „Krv za Drakulu“ u produkciji Endija Vorhola.

Većina filmova sa sedmog izdanja „Dead Lake Horror & Wine“ Festivala biće premijerno prikazani u Srbiji, kako su najavili organizatori.

Pored navedenih filmova, na festivalu će biti i prikazani naslovi – ”Zver u nama” (Beast Within), ”Noć u ukletom motelu” (The Night at the Eagle Inn), ”Neka sneži” (Let it Snow), ”Cenzor” (Censor) kao i kratak film studenata FDU ”Na neodređeno”.

Za najmlađu publiku Bioskop Abazija svakog dana tokom festivala prikazivaće najnoviji animirani film „Porodica Adams 2“.

Organizator festivala je producentska kuća „Art & Popcorn“ u vlasništvu Miroslava Mogorovića, koji je pokrenuo i Festival nezavisnog američkog filma takođe na Paliću i nalazi se u ekipi Festivala evropskog filma Palić na poziciji programskog direktora.

(Tanjug)

