Otvorena izložba tapiserija “Petlja” u Galeriji DOB

BEOGRAD – Izložba tapiserija “Petlja” autora Petra Aleksića otvorena je večeras u Galeriji Doma omladine Beograda, i trajaće do 12. marta.

Pod sloganom ili podnaslovom “Postoji svet odgovora, izvan petlje”, novi projekat predstavlja umetnikovu prvu seriju tapiserija.

Kako se navodi u tekstu za izložbu, postavka je povedena intuitivnom idejom spajanja apstraktnih pejzaža, novih formi, kao i svežeg ličnog izraza autora.

Kroz pristup nedefinisanog vizuelnog odredišta, Petar Aleksić prikazuje fragmente neispričanih priča i veoma složenih prizora bujne mašte.

Autor Petar Aleksić (33) je završsio studije na Fakultetu primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu, gde je rođen. Paralelno sa fakultetom, Aleksić je uređivao i organizovao program u alternativnom kulturnom centru “Kvaka 22”.

Takođe, svestrani umetnik je 2021. godine objavio i zbirku poezije “I bajci je došao kraj” zajedno sa Nemanjom Ćirićem.

Izlagao je i učestvovao na mnogim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.

Posetioci će moći da gledaju izložbu “Petlja” sve do 12. marta u Galeriji Doma omladine Beograda, i to od utorka do subote od 12 do 21h, nedeljom od 12 do 18h, dok ponedeljkom Galerija ne radi.

(Tanjug)

