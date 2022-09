Otvorena izložba „Tokovi“ u beogradskoj Galeriji ULUS

BEOGRAD – Otvaranje samostalne izložbe “Tokovi” Đorđa Stanojevića večeras je upriličeno u beogradskoj Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS).

Kako je navedeno u programu izložbe, autor Stanojević kroz svoju metodologiju rada spaja prirodne procese sa umetničkim i tako nastaju radovi koji predstavljaju dijalog sa prirodom. U tim situacijama slika postaje medij u pokidanoj vezi između čoveka i prirode.

Dijalog je ključna reč i izraz u umetnikovom stvaralaštvu, i on se putem slike i kroz sliku ostvaruje sa prirodom. U tom dijalogu nastaje sadržaj slike.

Autor izložbe „Tokovi“ Đorđe Stanojević (48) je vizuelni umetnik i predavač koji je osnovne, magistarske i doktorske studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Profesionalnu karijeru počeo 1999. godine, i do sada je imao 37 samostalnih i mnoge kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu.

Redovni profesor na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, takođe je osnivač i umetnički direktor međunarodne platforme „Nature & Art“, koja se bavi povezivanjem prirodnih sa umetničkim procesima.

Stanojević, osim što je ostvaren i priznat umetnik, voli da se bavi i teorijom umetnosti, piše kritiku i eseje u oblasti likovne kulture.

Njegova dela su zastupljena u muzejima i privatnim kolekcijama u Srbiji, SAD, Kini, Francuskoj, Španiji, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Kanadi, Italiji, Grčkoj, Švajcarskoj, Luksemburgu, Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Belgiji.

Izložba će trajati do 3. oktobra, a radno vreme Galerije ULUS je od ponedeljka do petka od 12 do 19h, kao i subotom od 10 do 14 sati.

(Tanjug)

