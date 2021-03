Otvorena izložba „Zvuk ženskog srca“ u RTS klubu

BEOGRAD – Izložba muzičkih fotografija „Zvuk ženskog srca“ autorke Marine Pešić otvorena je danas na Međunarodni Dan žena u Galeriji RTS kluba u zgradi Radio Beograda, uz prisustvo muzičarki-modela na tim slikama – Maje Cvetković (grupa “E-Play”, Romane Slačale (bend “Artan Lili”), Tijane Sretković i Jelene Pudar (“Neverne bebe”) i Bisere Veletanlić.

Postavka u čast muzičarki trajaće do 20. marta, u organizaciji Radio Beograda 202, izdavačke kuće Fidbox i same autorke, koja je predstavila svoju kolekciju fotografija domaćih i stranih rok, pop, džez i bluz umetnica koje su ostavile traga poslednjih godina.

Umetnica rok fotografije Pešić, koja je redovna na koncertima svojih favorita – YU grupe, Kerber, Riblje čorbe, Bajage i instruktora, ovu postavku je koncipirala na bazi isključivo ženskih stvaraoca na mnogim solo koncertima ili festivalima širom zemlje.

Autorka, rođena u Užicu, dugo je živela u Novom Sadu, a sada je uveliko u Beogradu, do sada je imala sedam kolektivnih i tri samostalne izložbe – dve u Užicu (“Moć muzike” 2017. i “Potpisano izvan vremena” 2018.) i u Novom Sadu (“Love” 2019.).

Maja Cvetković kao liderka rok sastava “E-Play” za Tanjug je podelila svoje utiske oko nove postavke i emocija što se i ona nalazi kao akterka tih slika sa koncerata.

“Koncertne fotografije u ovom trenutku imaju veoma specifičan značaj, jer to je ono što nam svima nedostaje, i dok gledam sebe na panou, deluje mi kao neki drugi život, koji jedva čekam da mi se vrati”, napomenula je Cvetković.

“Moram reći da je ovo retrospektiva jako dobrih koncerata, baš mi je čast da budem u ekipi takvih dama. Neke koncerte sam gledala, neke nisam i sada mi je krivo što sam ih propustila. Posebno mi je milo što sam na panou gde se nalazi i slika bluz rok muzičarke Ane Popović, nju izuzetno cenim”, navela je Cvetković.

Kaže da strpljivo čeka konačno taj trenutak kada će da se dese koncerti, a za to vreme uveliko piše nove pesme kao laganu pripremu za šesti album.

Tijana Sretković ispred pop rok sastava Neverne bebe je specijalno za Tanjug čestitala svim damama 8. mart, uz želju da se svaki dan osećaju kao danas.

“Veoma sam ponosna što smo danas ovde, budući da je jedna dama ima svoju četvrtu samostalnu izložbu, a samim tim sam i ja ponosna što sam žena. Marina nam je učinila da se još posebnije osećamo zbog ove izložbe kao muzičarke i žene”, naglasila je Sretković.

Ona napominje da je te slike podsećaju na sve te koncertne aktivnosti kojih više nema usled korone i da je zato sada tužna, jer godinu dana skoro nemaju nastupe, osim nekoliko izlaska na scenu pre naleta pandemije, i jedan tokom kovida 19, na Adi Ciganliji.

Novi, osmi album se sprema, objavili su i dva singla – “Vodi me odavde” i “Reka ljubavi” tokom ovog fatalnog perioda.

“Tokom doba izolacije mi nismo stali sa radom, koliko nam je to psiha dozvoljavala. Bojim se da će ovaj period još potrajati, i da se nećemo višati na koncertima tako skoro”, nije bila optimistična pevačica.

“Ipak, ono što je pozitivno jeste da smo završili album, ostaje da se radi sama produkcija, ali pesme su gotove”, otkrila je Sretković i dodala da sada ostale stvari oko plasiranja albuma radi njihov frontmen Milan Đurđević, kompozitor i autor svih pesama grupe.

Jelena Pudar iz istog benda za Tanjug kaže da ne može adekvatnu reč da nađe za to što joj nedostaju koncerti, nije joj nimalo prijatno, veoma joj je teško što tako dugo nije na bini i ne zna dokle će sve ovo trajati.

“Žudim za nastupima, makar sa samom probom pred koncert. Mi smo u grupi prava porodica, nismo tek tamo neki sastav koji dođe i odradi svirku. Veoma smo povezani, privatno se družimo, i pitam se da li je moguće da će doći taj dan da ponovo bezbedno izađemo pred publiku”, emotivno je predstavila svoje stavove Pudar.

“Marina Pešić je na neki način ovom izložbom nešto pokrenula, baš na Dan žena, što je lepo da se dešava, za nas koji ne nastupamo, da nam ovo bude u zamenu za probu. Dakle, izađemo, sredimo se, pojavimo se na nekoj pozornici, pogledamo sve te divne žene uživo i na slikama koje su deo ove postavke, da se prisetimo gde smo stali i gde smo se malo zaglavili I da nastavimo dalje“.

Pudar veoma znači sama izložba što se nalazi u društvu slavnih koleginica, kroz izdvojene koncertne trenutke u karijeri.

“Marina je apsolutno prikazala našu energiju, emociju, iskrenost, a kroz žensko oko to sve drugačije izgleda, divno je da sam deo toga”, objasnila je pevačica.

Romana Slačala kao vokal alternativnog benda “Artan Lili”, za Tanjug je izjavila je prelepo što se dešavaju ovakvi događaji kao što je postavka “Zvuk ženskog srca” u vremenu kada koncerata nema.

“Svi smo skoro zaboravili kako je to kad imamo koncert, ali opet smatram da nas niko ne može zaustaviti. Ovaj period bez svirki smatram više kao akumulaciju stvaralačke energije, koja će kad tad izaći, jer nećemo dozvoliti da nas bilo šta slomi”, istakla je Slačala.

“Zahvaljujući upravo entuzijastima poput Marine na ovoj izložbi i Radija 202, održavamo taj plamen. Moral nam ne pada, to je najvažnije”.

Reizdanja prva dva albuma “Artan Lilija” planirana su da budu objavljena za PGP RTS, ali se i dalje odlaže usled pandemije.

Romana je otkrila da se treći studijski album uveliko sprema, nakon 5 pesama koje su već izašle kao singlovi i spotovi, a najavila je i neka iznenađenja koja mogu očekivati fanovi ovog elektro rok alternativnog benda.

I nakon izložbe, sa bendom je Slačala otišla na probu u studio za snimanje novih pesama.

Na postavci se, osim spomenutih, mogu videti i fotografije sledećih muzičarki: Katarina Pejak, Ivana Peters (Negative), Karo Emerald, Skaj Edvards (Morćeeba), Džoan Baez, Gabi Novak, Josipa Lisac, Kendi Dafler, Bet Hart, Nik Vest, Džoš Stoun i druge.

(Tanjug)

