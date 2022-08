Pala prva klapa novog Zafranovićevog filma

KNJAŽEVAC – Prva klapa filma „Zlatni rez 42 (Đeca Kozare)“ pala je danas u mestu Slatina nadomak Knjaževca, a reditelj Lordan Zafranović je rekao Tanjugu da snima univerzalnu priču o pobedi nad zlom koja mora biti razumljiva svima u svetu.

Zafranović je rekao da posle pet godina rada na finasiranju i problema tokom pretpripremnog perioda oseća radost što je konačno počeo snimanje filma za koga očekuje da „kvalitetom izađe van okvira bivše Jugoslavije“.

Zafranović je rekao da će „Zlatni rez 42 (Đeca Kozare)“ biti „savremni film o svetu u kome danas živimo“, a koji je „pun kontradicija, ratova, užasa, izbeglica, gladi, što nije obećavalo 21. stoleće“.

Prema njegovim rečima, „priča je smeštena u 1942. godinu, ali korespondira sa vremenom u kome živimo“.

Autor filmova sa tematikom Drugog svetskog rata „Okupacija u 26 slika (1978) i „Pad Italije“ (1981), kao i dokumentarca „Krv i pepeo Jasenovca“ (1983) je rekao da ne sme da se zaboravi zlo i strahovita tragedija „koja traje do današnjeg dana u kulturi sećanja“.

„Ali to nije dovoljno da bi se napravio dramatičan film koji će korespondirati sa celim svetom i koji će biti potpuno jasan onome iz Tokija, Pekinga, Beograda i Zagreba“, naveo je Zafranović.

Reditelj je dodao da „treba napraviti univerzalnu priču koaj će da kaže da je zlo nešto što treba sprečiti, seći u korenima, pogotovo nacionalizam“.

Zafranović je naveo da je nacionalizam „na ovi prostorima stvorio tolike nesreće narodima koji su ga upotrebljavali kao oružje – njima se naviše vraćao kao tragedija“.

„Film ima poruku nade, jer da pobeđuje zlo mi danas ne bi razgovarali ovde. Civilizacija poznaje dobro i ide dalje. Po koju ceniu i način videćemo u ovom filmu“, rekao je Zafranović.

Na polju kod Slatine ekipa filma se užurbano pripremala za deseti dubl scene u kojoj grupa Nemaca i Ustaša puca na nedužno stanovništvo. Iz rediteljske sobe su se čula uputstva kojima je Zafranović želeo da scenu dotera do savršenstva.

Glumci su sa velikom disciplinom i posvećenošću svakim novim ponavljanje doveli kadar do onoga što je Zafranović zamislio. Prvog dana u snimanju su učestvovali glumci Predrag Miki Manojlović, Rade Maričić, Tanasije Cakić, Andreja Nikčević, Đorđe Nikolić, Nikola Brun i drugi.

Manojlović je rekao Tanjugu da su bazu scenario svojevremeno napisali Arsen Diklić (1922-1995) i Zafranović, a da je potom „scenario menjan, Lordan je radio na njemu i to više nije taj scenario“.

„Ovo je izvrstan scenario. To je jako bitno. Teško bude da se od dobrih scenarija napravi loš film“, dodao je Manojlović.

Prema njegovim rečima, cilj je da „Zlatni rez 42 (Đeca Kozare)“ izdrži probu vremena, a ne da bude zaboravljen posle premijere, festivala i nagrada.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.