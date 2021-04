Papajoanu: Fasciniran sam Teslom

NOVI SAD – U Srpskom narodnom pozorištu 14. i 15. aprila biće izvedena predstava “Mastilo” Dimitrisa Papajoanua kojom će početi Beogradski festival igre.

Autor ovog spektakla rekao je da je srećan što je u Novom Sadu i što mu je data scena najstarijeg nacionalnog teatra u Srbiji.

„Ovo je četvrti put da se moje kreacije predstavljaju u Srbiji i sećam se da je prva predstava koju sam doneo u Beograd bio komad ‘Mrtva Priroda’, jer je festival insistirao upravo na toj produkciji. Taj rad je bio čudan, jer to što ja radim nije ni teatar, ni igra, nego nešto sasvim drugačije. Raduje me da Srbija predstavlja mesto gde se moj rad predstavlja sa uspehom. Od tog rada počinje moja fascinacija Nikolom Teslom i još uvek je Tešla u mojim radovima i videćete da u ‘Mastilu’ električnu energiju manjamo sa energijom vode“, rekao je Papajoanu.

Direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung je istakla da tajfestival duguje veliku zahvalnost Srpskom narodnom pozorištu.

To pozorište je vrlo strpljivo često menjalo datume, ali je je zajedno sa festivalom uspelo da danas Beogradski festival igre bude jedini festival igre u Evropi koji se održava u vreme pandemije.

„Meni je danas izuzetna čast da mogu da najavim predstavu ‘Mastilo’ i još veća mi je čast da je danas sa nama jedna od najvećih ličnosti umetničke igre u svetu Dimitris Papajoanu. Ova predstava je premijerno izvedena prošlog leta u Torinu, a sledeće izvođenje posle Novog Sada biće na avinjonskom festivalu zbog čega u Novi Sad dolaze i vrlo važni gosti: predstavnici francuske štampe, kritičari, durektori festivala, rekla je Aja Jung.

Upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić rekao je da je već odigrano nekoliko predstava sa ovogodišnjeg festivala.

„Imaćemo još predstava i do kraja meseca i verovatno do kraja godine, tako da je gostovanje BFI u Novom Sadu sve zapaženije i brojnije, što znači da festival ima publiku u Novom Sadu“, rekao je on.

Kupljene ulaznice za predstavu koja je trebalo da se održi 20. marta, važiće za 14. april, i nije ih potrebno menjati.

(Tanjug)

