Pevačica Bijonse objavila novi singl i spot „Break My Soul“

NJUJORK – Pop zvezda Bijonse vratila se na svetsku scenu sa nedavno objavljenim singlom i video spotom “Break My Soul”, javili su svetski mediji.

Pesma će se naći na njenom novom studijskom albumu “Renaišance” koji će izaći 29. jula za diskografske kompanije i etikete – „Parkwood Entertainment” i “Columbia” iz Njujorka.

Kraljica pop muzike se vratila, barem tako kažu američka i svetska štampa, jer je Bijonse Nouls promenila statuse i fotografije na svojim društvenim mrežama Facebook, Instagram da bi najavila izlazak dugo očekivanog, sedmog albuma – “Renaišance”.

Pop zvezda je na naslovnici julskog broja britanskog izdanja magazina „Vogue”.

Distributer singla i budućeg albuma jeste diskografska kuća “MenArt” za ceo region.

Pevačica Bijonse, muzičari The-Dream i Triki Stjuart su ko-autori i ko-producenti novog singla, a prethodno su zajedno radili na hitu „Single Ladies“.

U listi imena koje su radili na pesmi “Break My Soul” potpisani su naravno njen muž Jay-Z (S. Carter), Adam Pigot, Fređie Roš, kao i autori hita „Show Me Love“.

Singl se prvo pojavio na servisu “Tidal” (jedan od vlasnika je Jay-Z), tri sata pre zvanične najave, a kasnije na kanalima Vevo/You Tube.

Prethodni album „Lemonade“ bio je dostupan samo na servisu Tidal pune tri godine, što je bio potez koji je ovu poslovnu ženu koštao milione dolara u izgubljenim tantijemama – procentima zarade.

Kako je Bijonseistakla, album“Renaišance” će biti kolekcija plesnih i kantri – pop numera.

Od hit kompozitora na novom albumu prisutan je Rajan Teder (iz pop grupe “One Republic”), ko–autor njenog velikog hita „Hello“, Rafael Sadik, poznati R’n’ B/ soul pevač i kantautor koji piše za sebe, ali i za druge (saradnik Meri Džej Blajdž, Stivija Wonder, Džona Ledženda), a bio je izvršni producent izuzetno hvaljenog albuma „A Seat At The Table“ od Solanž, mlađe sestre odBijonse.

Iako je prošlo 6 godina između prethodnog solo albuma „Lemonade“, Bijonse je bila veoma zauzeta.

Sa suprugom Jay-Z je objavila album „Everything Is Love“(2018) koga su potpisali kao – The Carters. Nakon toga je aprila 2019. publikovala live album „Homecoming“ sa njenog nastupa na festivalu “Coaćella”, a u paru sa njim i istoimeni specijal, što je bio veoma unosan posao sa svetskom platformom „Netflixom” vredan čak 60 miliona dolara.

Kasnije iste godine pojavio se muzički album koji je pratio film “Kralj lavova”, pod nazivom “The Lion King: The Gift” (Disney).

Velika pop zvezda Bijonse, bivša članica grupe “Destiny’s Ćild” je gostovala jednom u Beogradu pre 10-ak godina kada je apsolutno rasprodala Beogradsku Arenu i održala pravi vizualno muzički spektakl od puna dva sata za 20 000 duša.

Kako je bila slavna i kao glumica, istaknuta u hit mjuziklu “Dreamgirls” (2006), avanturi “The Pink Panther” (2006), trileru “Obsešed” (2009), muzičkom filmu “Cadillac Records” (2008), “The Fighting Temptations” (2003), “Austin Powers in Goldmember” (2002), planira da se ponovo vrati filmovima na velikom ekranu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.