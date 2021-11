Preminuo Astro, jedan od osnivača i pevač UB40

LONDON – Astro, bivši pevač i jedan od osnivača britanske rege grupe UB40 koja se 1980-ih proslavila hitovima kao što su „Red Red Wine“ i „Can“t Help Falling In Love“, umro je u 64. godini nakon kraće bolesti, saopštio je njegov bend, preneli su britanski mediji.

Terens Vilson, poznat pod umetničkim imenom Astro, nastupao je sa UB40 do 2013. kada je osnovao novi muzički sastav.

„Skrhani smo zbog gubitka našeg dragog Astra koji je umro nakon kratke bolesti“, napisala je na Tviteru njegova sadašnja grupa pod nazivom „UB40 featuring Ali Campbell & Astro“.

„Svet više neće biti isti bez njega“, navodi se u objavi.

(Tanjug)

