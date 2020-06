Preminuo španski pisac čije knjige i čitaoci u Srbiji obožavaju (foto)

Španski pisac Karlos Ruis Safon preminuo je u 56. godini, saopštila je danas njegova izdavačka kuća Planeta.

“A story is a letter that the author writes to himself, to tell himself things that he would be unable to discover otherwise.”

RIP #CarlosRuizZafon pic.twitter.com/kHH9QZgbSW

