Prva klapa za film „Hadzijino zvono“ i seriju „Nečista krv“

BEOGRAD – Nakon višemesečnih priprema, u Ripnju podno Avale je počelo snimanje ambicioznog filmskog projekta zasnovanog na književnom opusu Borisava Bore Stankovića – radnog naziva „Hadžijino zvono“ u režiji Milutina Petrovića, a po scenariju Vojislava Nanovića i Milene Marković.

Prva klapa za film pala je juče.

Kako prenosi Filmski centar Srbije, koji je podržao razvoj i produkciju filma, „Hadžijino zvono“ govori o propasti stare srpske gazdinske porodice kroz koju paralelno pratimo slabljenje Osmanske imperije i stvaranje mlade srpske kneževine.

Lik Hadži Trifuna tumači Dragan Bjelogrlić, dok su uloge njegovih sinova Mite i Jovče pripale mladim glumcima u usponu Marku Grabežu i Nedimu Neziroviću.

Nela Mihajlovic glumi Katu, a Teodora Dragićević je Stojna.

Istovremeno kad i film, biće snimljena i serija „Nečista krv“, a prvu verziju scenarija za seriju je pre četiri decenije napisao Vojislav Nanović (1922-1983) koji je pripovetke, drame i romane Bore Stankovića povezao u razgranatu porodičnu sagu koja obuhvata period od 40 godina.

Radio-televizija Srbije je najavio da će novu Sofku igrati mlada makedonska glumica Sara Sandeva koja radi i živi u Pragu, a ovo joj je prva uloga u Srbiji odakle vuče korene.

Milena Marković je adaptirala prve tri epizode u scenario za film, dok su na preostalim epizodama radili mladi scenaristi Dejan Prćić (od 4 do 10 epizode) i Katarina Mitrović (4 i 5 epizoda).

Prvih pet epizoda i film režira Milutin Petrović, a njegovi ključni saradnici su direktor fotografije Erol Zubčević i montažer Petar Jakonić.

Drugih pet epizoda režira Goran Stanković, a sa njim će sarađivati direktor fotografije Aleksandar Karaulić i montažer Uroš Maksimović.

Poznati scenograf Milenko Mile Jeremić i njegov tim su za potrebe snimanja izgradili repliku devetnaestovekovnog Vranja, a u autorskoj ekipi ovog projekta nalaze se kostimografkinja Marina Medenica, maskerka Dušica Vuksanović, kompozitor Aleksa Ranđelović…

Direktor filma i serije je Ivan Krstović, Saša Radojević je urednik serije, a projekat nastaje u produkciji produkcijske kuće This and That Productions i RTS, kao i uz podršku FCS i MEDIA programa.

Planirano je da snimanje traje 84 dana i očekuje se da film „Hadžijino zvono“ pred publiku stigne tokom 2021. godine.

Posebna zanimljivost je to što je Vojislav Nanović rođen 12. avgusta 1922. godine, tako da je njegov rođendan obeležen ovim prvim danom snimanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.