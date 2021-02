Queen Real Tribute 28. marta u Kombank Dvorani

BEOGRAD – Novi datum za odloženi koncert sastava Queen Real Tribute band je 28. mart na istom mestu – Kombank Dvorana, gde će ekskluzivni gosti biti Piter Friston iz Engleske i Milan Šatnik iz Češke.

Koncert će biti održan povodom 50 godina od osnivanja kultne rok grupe Queen u duhu neprolaznog hita “The Show Must Go On”, a tribjut grupa je na ovoj sceni već svirala nekoliko puta, poslednji put u okviru premijere filma “Boemska rapsodija” o grupi Queen, krajem 2018. godine.

Uvertiru u koncert napraviće specijalni gost, koji će ovaj događaj upotpuniti, kako je već ranije najavljeno, lični asistent Merkjurija, Piter Friston, koji važi za osobu koja je najbolje poznavala harizmaticnog frontmena Fredija Merkjurija.

Frinston će na velikom ekranu, prikazati Fredijeve fotografije iz privatne arhive i ispričati najzanimljivije priče iz perioda poslednjih 12 godina karijere slavnog pevača. Na kraju ove uvertire, biće prilike i da mu publika postavi pitanja, te na taj način ostvari interakciju.

Osim njega, na koncertu će gost biti i češki pevač Milan Šatnik.

Queen Real Tribute nastupa na originalnoj Queen opremi i u autentičnim kostimima, i do sada su na turnejama bili skoro svuda po svetu.

Beogradska publika ih veoma dobro poznaje po projektu Queen Symphony sa simfonijskim orkestrom i horom gde su napravili spektakl u Sava centru, na Letnjoj pozornici u Zemunu, kao i na otvaranju BELEF-a 2019. na Kalemegdanu.

Tokom pandemije, upravo su oni otvorili u junu 2020. premijerno Letnju baštu rok kluba FEST u Zemunu (postoji tri decenije) i održali celovečernji koncert za sve ljubitelje antologijske i neprevaziđene grupe Queen.

(Tanjug)

