Radulovic: Od Alesića nisam očekivala priznanje i pokajanje

BEOGRAD – Glumica Milena Radulović izjavila je večeras, gostujući u prvoj emisiji „Kulturno.“ na televiziji Tanjug, da od reditelja i vlasnika škole glume Mike Aleksića, optuženog za silovanje i seksualno zlostavljanje polaznica njegove škole, nikada nije očekivala pokajanje ili priznanje, ali da je očekivala sve ružne rečenice koje je izneo u svojoj odrbrani na ročištu održanom 2. februara.

Milena Radulović je, gostujući u studiju Tanjug televizije, napomenula da je na dan ročišta imala predpremijeru predstave „Alisa u zemlji strahova“ u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

„Igram glavnu ulogu u toj predstavi i koncentrisala sam se na taj važan momenat u mom životu. Da nije bilo tako verovatno bih mislila ceo o tome šta se dešava u sudu. Mediji su detaljno preneli šta je Aleksić govorio i to je dobro za ceo proces jer više neće biti interpretacijaod strane advokata. Kada mi, devojke dođemo na red da govorimo u i to će biti dostupno svima. Ako nekome do sada nije bilo jasno o čemu se radi, javnost suđenja će otkloniti sve dileme šta se zapravo dogodilo kod bilo koga“, rekla je Radulović.

Kako kaže, nije imala drugi izbor osim da progovori o svemu što je prošla sa Mikom Aleksićem u njegovoj školi glume.

„Nisam smatrala da tu prijavu treba anonimno da potpišem. Bio je to trenutak u kojem sam želela da stanem iza svojih reči. Drago mi je što se od tog trenutka događa ogromna promena u našem društvu o čemu svedoči pažnja medija. Toj temi je posvećen ozbiljan prostor, ne samo kroz slučaj „Petnica“ već i kroz dokumentarac „Ona se budi“ koja je moja prijateljica Mia Bjelogrlić uradila“, kaže Radulović.

Ona dodaje da se taj dokumentarac bavi različitim temama u kojima se većina žena može pronaći.

„Imamo i prestave u beogradskim pozorištima koje se bave sličnim temama. Tema položaja žena u 2022. godini nije izašla iz fokusa javnosti što moju odluku, čini smislenom“, kazala je Radulović i dodala da je društvo generalo jedva dočekalo i bilo spremno da otvori tako bolne teme.

„Bila sam spremna da cela priča prođe senzacionalistički, ali sada sa uživanjem posmatram kako se sve odigrava i drago mi je što se pokazalo da je naše društvo spremno da se menja“ kazala je Radulović.

Miroslav Mika Aleksić reditelj i vlasnik škole glume „Stvar srca“, 2. februara je prvi put javno izneo odbranu u Višem sudu u Beogradu i skoro četiri sata iznosio uvrede na račun oštećenih devojaka, a u jednom trenutku je rekao da ovo nije „afera Aleksić, već afera Radulović“.

Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje počinjena nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume.

Prva je policiji Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić, kao i drude devojke.

(Tanjug)

