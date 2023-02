Regionalni film “Praznik rada” predstavljen na 51. FEST-u

BEOGRAD – Ekipa regionalnog igranog filma “Praznik rada” reditelja Pjera Žalice danas je bila gost 51. FEST-a u Mts Dvorani, na susretu sa medijima.

Film predstavlja veliku koprodukciju – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Drama “Praznik rada” će imati premijeru večeras u programu “Gala” u velikoj sali Mts Dvorane, a onda će projekcije biti održane i sutra u matine terminu od 12h na istom mestu i 2. marta u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Center, sala 1.

„Trudio sam se da napravim komediju, a na kraju sam snimio tragediju koja pokušava biti komedija, ali joj to na kraju ne uspeva. Film je slika ovog našeg sveta danas. Iskreno, ne znam hoću li ikada videti promenu ovog sveta, da li ću poživeti do tada. Ali opet, to ne znači da ne pravimo filmove o tome“, smatra reditelj i scenarista Pjer Žalica.

On je istakao da se politika svuda umešala „jer nas svuda ubeđuju da smo i dalje u zavadi, da smo neprijatelji i nakon 30 godina.“

„Bavimo se tim temama na lokalnom i nivou bivše Jugoslavije, Evrope. Čak eto i komšije su tema ove drame, a taj izraz se dosta promenio danas. Nekad smo sa susedima bili bliski, a onda danas, recimo, ja ne poznajem ljude koji žive u mojoj zgradi“, rekao je Žalica .

Autor je napomenuo da je bilo 10 verzija scenarija, te da kao profesor predaje filmski scenario, gde razlaže sve metode, dramaturške postupke, da imaju neki literarni šmek, kad već nije literatura u pravom smislu, te se trudi da sve nedoumice pre snimanja filma jasno reši na papiru.

Osim režisera, montažera i scenariste Pjera Žalice, danas su govorili i glumci – Muhamed Hadžović, Jasna Žalica, Branka Katić, Dženita Imanović Omerović, Vedran Ðekić, takođe i – Antonije Žalica, pomoćnik reditelja, saradnik na scenariju i autor numere “Bjelovska”, Aida Huseinović – producentkinja, Igor Kecman i Jelena Mitrović – domaći producenti filma.

Nakon deset godina provedenih u Nemačkoj, Armin u gluvo doba noći dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Prvomajski su praznici, tek je oženjen, želi da iznenadi oca Fudu koga nema kod kuće, jer je iznenada uhapšen.

Armin želi da sazna istinu, a komšiluk da proslavi Praznik rada, to bi bio okvirni zaplet novog regionalnog filma.

Kompletna glumačka ekipa je sledeća: Muhamed Hadžović, Emir Hadžihafizbegović, Admir Glamočak, Boris Isaković, Aleksandar Seksan, Mirvad Kurić, Jasna Žalica, Tatjana Šojić, Dženita Imamović Omerović, Labina Mitevska, Vedran Đekić, Branka Katić, Ermin Bravo, Branimir Popović…

„Moja junakinja je kao neka zverka koja liže svoje rane, reže, laje, preti drugima, a i ne zna zašto to radi. Ona uporno leči te svoje rane, ima strašnu prošlost i gleda u neizvesnu budućnost. Ona je naizgled blentava žena koja je ipak veoma ozbiljna“, opisala je Jasna Žalica svoju ulogu u filmu „Praznik rada“.

Branka Katić igra veoma zapaženu rolu za koju kaže da njena junakinja strada od te osobine da svima učini, jer je uvek tu za druge, svima je prijatelj i daje se previše.

Katić se slaže sa rediteljem da je sve ovo pogrešno vreme u kome još postoje razne podele i sukobi, te je ocenila da će „svet biti mnogo bolji kad prestanemo da se ubijani i stalno takmičimo ko je jači i bolji“, što je za nju besmisleno. Glumica uvek voli da dolazi u Sarajevo gde iskreno uživa, i volela bi da se tako nastavi, da „svi na zdraviji način sve to postignemo da više nema nesuglasica“.

Scenarista, reditelj, producent i montažer Pjer Žalica je rođen u Sarajevu, profesor je režije i scenarija i član Evropske filmske akademije (EFA). Njegovi filmovi su prikazivani na festivalima u Kanu, Torontu, Lokarno, Londonu, Trajbeki u Njujorku i osvojili su više od 50 nagrada uključujući: EFA Discovery Prix Fašbinder – Special Mention, EFA godišnja nagrada za najbolji dokumentarni film, Srebrni leopard u Lokarnu, Varšava Gran pri.

U karijeri koja traje 30 godina, Žalica je režirao dokumentarce – “Čamac” (1992), “Godot Sarajevo” (1993), “MGM Sarajevo: Čovjek, Bog, Monstrum” (1994), “Đeca kao i svaka druga” (1995), “Mostar Sevdah Reunion” (2000), “RobA Slave” (2013) i jedan kratak film – “Kraj doba neprijatnosti” (1998).

Ipak, najviše je poznat po igranim dugometražnim ostvarenjima – “Gori vatra” (2003), gde je briljirao Bogdan Diklić, “Kod Amidže Idriza” (2004) sa Mustafom Nadarevićem, “Orkestar” (2011) i “Koncentriši se, baba” (2020) gde igra i naša Mira Banjac.

Glavni muški lik Armin je iz scenarija oživljen u glumcu Muhamedu Hadžoviću.

On je definisao svoj lik kao nekog koga vuče prošlost nazad da resi neke probleme i dileme.

„Armina sam morao da lišim nekih svojih privatnih stvari, da ne budu opterećenje. On je mladi izgubljeni čovek, a ja sam uspeo da ga očistim od svih ličnih problema“, rekao je Hadžović.

“Glumačka postava uspeva da dočara komšijsku toplinu i portret porodice”, piše svetska kritika (Alisa Sajmon, Verajeti).

Film „Praznik rada“ je već išao na festivale tokom 2022 godine – Sarajevo, Herceg Novi, Varšava, Zagreb, Ljubljanja.

Osvojio je nagrade 2022 – Varšava – „Varšava festival Gran pri“, Ljubljana – nagrada publike.

Producenti su Pjer Žalica, Aida Huseinović, Rusmir Efendić, koproducenti – Boris T. Matić, Lana Matić, Igor Kecman, Jelena Mitrović, Ivan Đurović, Labina Mitevska.

Produkciju potpisuju Udruženje FORUM (BiH), Propeler Film (Hrvatska), Backroom , Baš čelik (Srbija), ABA Film (Crna Gora), Sisters and Brother Mitevski (Severna Makedonija).

Distributer filma je srpska kompanija MCF MegaCom Film, znači da će „Praznik rada“ imati redovno prikazivanje u bioskopima širom naše zemlje nakon FEST-a.

(Tanjug)

