Rodžer Voters objavio digitalni album “Lockdown Sešions”

NJUJORK – Album „The Lockdown Sešions“ muzičara Rodžera Votersa pod etiketom američke diskografske kuće „Sony Music“ iz Njujorka, podignut je na sve digitalne muzičke platforme, saopštila je domaća i regionalna diskografska kuća „Menart“.

Novi projekat značajnog člana bivše britanske revolucionarne grupe “Pink Floyd” predstavlja kolekciju pesama koje su snimljene u kućnom studiju tokom pandemije korona virusa 2021-2022.

Na novom albumu se nalazi i čuvena “Comfortably Numb 2022”, zabeležena tokom turneje Rodžera Votersa – “This Is Not A Drill“ po Severnoj Americi.

Uz Votersa (vokal, gitara i klavir), na albumu su svirali – Gus Seifert – bas, violončelo, vokali; DžoiVaronker – bubnjevi i perkusije; Dejv Kilminster – gitara i ritam gitara; Džonatan Vilson – gitara i vokali; DžonKarin – klavijature i vokali; Lucius (DžesVolf i Holi Lesig) – vokali; Bo Koster – orgulje (svuda osim na pesmi “Mother”), kao i Jan Riči – saksofon (“Two Suns In The Sunset”).

Projekat “The Lockdown Sešions” čini šest pesama od kojih neke pripadaju Pink Floyd periodu, dok je Voters bio u bendu, ili njegovoj solo karijeri: “Mother” i “Vera” (originalno objavljene na antologijskom albumu “The Wall” od Pink Floyd-a), “Two Suns In The Sunset” i “The Gunner’s Dream” sa albuma “The Final Cut”, “The Bravery of Being Out Of Range” sa Votersovog solo albuma “Amused To Death”.

Uz to, kao poslednju, šestu kompoziciju ovog izdanja, Voters je obradio i Pink Floyd klasik – “Comfortably Numb”.

Rodžer Voters je izjavio povodom novog materijala da je turneja “Us and Them” trajala tri godine i svaki koncert su završili pesmom “Comfortably Numb”, nakon koje bi usledio bis – pesma “Mother”.

„U nekom trenutku, pri kraju turneje, počeo sam da razmišljam da bi bilo interesantno napraviti album od “bis” pesama i tako ih i nazvati, “The Encores”. Moja ideja je prvo bila odložena koncertom u čast Džindžera Bejkera, sa Erikom Kleptonom, pa zatim maršom i govorom podrške Džulijanu Asanžu u Londonu. A onda je u petak, 13. marta 2020. krenuo karantin i moj projekat “The Encores” se negde zaturio… sve do sada. Kao znak uzvika, “Comfortably Numb” zatvara ovaj krug ljubavi”, istakao je Voters.

Čitav album je filmski zabeležio producent i reditelj Šin Evans.

Britanski umetnik Rodžer Voters će sledeće godine krenuti na turneju “This Is Not A Drill” po Evropi, a u planu je 40 koncerata, u 14 evropskih zemalja.

Prvi datum je zakazan u Lisabonu (Portugal), 13. marta 2023. u areni Altice.

Za sada nije planirana Srbija, ali je Voters je sa izvanrednim multimedijalnim spektakl projektom “The Wall” gostovao u Beogradskoj Areni u septembru 2013. godine i napravio pravi trijumf za dugo pamćenje.

(Tanjug)

