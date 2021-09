Rolingstonsi započeli prvu truneju ikada bez Čarli Votsa

SENT LUIS – Rok grupa Rolingstons je započela svoju američku turneju naziva „Bez filtera“ (No Filter) u Sent Luisu.

Ovo je njihov prvi koncert od kako je bubnjar Čarli Vots preminuo prošlog meseca, piše AP.

„Ovo je naša prva turneja koju smo ikada odradili bez njega, Čarli će nam toliko nedostajati na sceni i van nje“, rekao je frontmen Mik Džeger.

Na koncertu je umesto Votsa nastupao Stiv Džordan, bubnjar koji je blizak grupi.

Vots se pridružio Rolingstonsima 1963. godine i sa njima je svirao do svoje smrti 2021. godine.

(Tanjug)

