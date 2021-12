Sajam nepresusni izvor knjiga i znanja za najmlađe

BEOGRAD – Izdavači na Sajmu knjiga, koji pod sloganom “Knjiga na sajmu, Sajam u srcu” traje još puna tri dana uz popuste nude veliki broj naslova za decu od kojih su neki izašli i tokom ove nedelje.

Izdavači i njihovi zaposleni kažu da su za posetioce Sajma koji je nepresušni izvor knjiga i znanja za decu obezbedili mnoštvo novih naslova, ali i onih dobro poznatih sa specijalnim sajamskim popustima i do 60 odsto.

Sagovornici Tanjuga kažu da najmlađi vole priče o vilama i dinosaurusima, kao i one o jednorozima, a jedna od takvih je ilustrovana knjiga “Jednorog NEĆUrog”, koju će kako u Pčelici kažu deca obožavati, a objavljena je kao jedan od rezultata njihove ovogodišnje bogate saradnje sa češkim, nemačkim i mađarskim izdavačima.

Pčelica najmlađim čitaocima nudi izuzetno uzbudljive i poučne knjige među kojima je i roman „Boje drugarstva“, Gorana Markovića, direktora i vlasnike te izdavačke kuće, a koji obrađujući aktulenu temu vršnjačkog nasilja, podseća na važznost pravog prijateljstva.

Za najmlađe su pripremili i enciklopediju – “Životinjsko carstvo” – i četiri neodoljivo duhovite enciklopedijske knjige o životinjama: “Svet koji nestaje”, “Kod kuće je najlepše”, “Neobična prijateljstva u prirodi” i “Kada stignu mladunci”.

Mlađi vole i priče o ljubimcima poput “Arčija i Dore” i one smešne knjige, a kako u “Odiseji” kažu to su one koje izazivaju „kikot“ poput serijala o doktoru Proktoru, a zbog koga je Ju Nesbe dodatno postao najuspešnii norveški pisac svih vremena! Sve one su, kako dodaju, suprotnost krimićima za odrasle po kojima je Nesbe globalno poznat.

Za novi naslov “Luče i Silvija” u Laguni kažu da je duhovita dvostrana priča o odrastanju mačeta i jedne devojčice. Dodaju da tinejdžeri vole fantastiku i misteriju pa je tu i “Zagonetna potraga dva” Uroša Petrovića.

“Hajduk u četiri slike” je, kažu, još jedna maestralna priča o odrastanju, o traganju za životnim pozivom i dubini osećanja koja nas oblikuju, o rečima koje najbolje oslikavaju šta nas tišti i šta formira našu ličnost.

Među gotovo sto izdavača izostao je Kreativni centar koji je takođe usmeren samo na najmlađe.

Među onima koji su na Sajmu je i Vulkan koji je za decu pripremio knjige o velikim naučnicima poput NIkole Tesle ili Alberta Ajnštajna, ili onu “Putuj, nauči, istraži: Svet”.

(Tanjug)

