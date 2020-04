Sarajevo Film Festival u inicijativi svetskih festivala

SARAJEVO – Sarajevo Film Festival danas je objavio da će učestvovati u zajedničkoj inicijativi vodećih svetskih filmskih festivala i YouTubea: Globalnom Filmskom Festivalu We Are One (Svi zajedno) / We Are One: A Global Film Festival, najavili su iz Sarajevo film festivala.

Po prvi put u istoriji, desetodnevni digitalni filmski festival okupiće globalne umjetnike i publiku oko programa kojem će slobodno moći pristupiti gledaoci širom sveta.

(Tanjug)