Snimak nastupa Emili Sande na Exitu 27. marta online

NOVI SAD – U susret velikoj proslavi 20 godina Exita, koja će se održati na Petrovaradinskoj tvrđavi od 8. do 11. jula, festival lansira novu seriju emitovanja nastupa koji su obeležili istoriju tog, jednog od vodećih svetskih festivala, a prvi nastup u novoj sezoni u subotu 27. marta pripašće svetskoj soul divi neverovatnih vokalnih sposobnosti Emeli Sande, saopšteno je iz Exita.

Njeno otvaranje Exita 2015. godine je mnogima ostalo u sećanju kao jedan od najemotivnijih nastupa u festivalskoj istoriji.

Već sledeće subote stiže nastup britanskog drum ‘n’ baš sastava Bad Company UK iz 2017. godine sa glavne festivalske bine, dok će 10. aprila uslediti putovanje na mts Dance Arenu u 2018. godinu, kroz emitovanje specijalnog back 2 back seta najpoznatijeg bračnog para u elektronskoj muzici Adama Beyer-a i Ide Engberg.

Nastup Skrillex-a iz 2014. godine, planiran za 17. april, podsetiće sve gledaoce zašto ovaj mladić nosi naziv jedne od najvećih svetskih zvezda.

Svetskim muzičkim krugovima kruži čuvena priča o tome kako je ovaj izvođač, oduševljen Exitovom atmosferom, otkazao čarter avion, i sa celim timom odlučio da ostane još par dana na festivalu, prolazeći različite bine, i čak nastupajući nenadano na njima.

Konačno, 24. april rezervisan je za emitovanje nastupa hip-hop zvezde Frenć Montane.

Emitovanje svih nastupa održaće se u stalnom nedeljnom terminu, subotom od 20.21.

Nakon prve godine emitovanja, brojčanik EXIT TV-a, koji se može pratiti na You Tube kanalu i Facebook stranici Exita, pokazuje više desetina miliona pregleda programa, koji je u stotinak dana emitovanja, i kroz 130 strimova doneo oko 150 sati sjajnog programa.

Life Stream, InfinitX, Novogodišnji specijal, Concious revolution, EXIT HomeStream i Sea Star Stream festival samo su deo ekskluzivnog sadržaja realizovanog kako tokom godina na Exitovim festivalima, tako i u poslednjih 12 meseci.

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala održaće se od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, Đ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejća, Sheck Wes, Solomun, Paul van Dyk, Sepultura, Metronomy, Dax J, Kobosil, Denis Sulta, Honey Dijon, Laibać, Juliana Huxtable, Francois X, 999999999 live, Onyvaa, Monosačharide, VTŠ, SPFĐ, Marko Nastić, After Affair, Kristijan Molnar, Bokee, Coeus, Goblini, Ilija Đoković, Lag, Insolate, Layzie, Mašimo, Reblok, Runy, Space Motion i Thundermother.

(Tanjug)

