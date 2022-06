Svetska premijera kompozicija posvećenih Novom Sadu

NOVI SAD – U novosadskoj sinagogi večeras je održana svetska premijera koncerta savremene muzike novosadskih kompozitorki Aleksandre Vrebalov, Aleksandre Stepanović, Ninete Avramović Lončar, Jasmine Mitrušić, Ivane Vojnović i Doroteje Vejnović.

Kompozitorke različitih generacija i različitog umetničkog opredeljenja, komponovale su šest nezavisnih kompozicija za klavir, napisanih specijalno za pijanistkinje Branku Parlić i Natašu Penezić, koje povezuje grad Novi Sad kao zajednički tematski okvir.

Koncert je deo je programskog luka “Heroine” u okviru programa “Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture”.

Najmlađa kompozitorka Doroteja Vejnović kaže da je čast biti deo ovakvog projekta ali I izazov.

„Prvo sam pomislila: Novi Sad u kom sam rođena, odrasla u kojem svi mi živimo i radimo, koju ću temu izabrati? Za mene je to bilo Jelisavetino jezero koje je bilo u Dunavskom parku I bilo je veliko. Sada je ostao tamo samo jedan njegov deo. Menes u inspirisale stare fotografije“, rekla je Doroteja Vejnović.

Aleksandra Vrebalov rekla je da je za nju bilo izuzetno veliko zadovoljstvo da napiše muzku posvećenu Novom Sadu.

„Svaki deo grada, svaki segment od Dunava do ove prelepe sinagoge volim i bilo mi je teško da odaberem omiljenu temu za ovaj komad. Srećna sam zbog sebe lično, a mislim da je divno i da je grad dobio na poklon šest novih kompozicija, Novi Sad je izgleda grad kompozitorki pošto retko ko u životu sretne I kompozitora, a mi sad imamo concert na kojem imamonova dela koja su napisale kompozitorkr. I nas šest nismo jedine, samo smo deo jedne mnogo veće grupe i meni je to posebno drago. Mi volimo da budemo jedini, prvi, sami, ali to nije dobro za struku, najbolje je kad nas ima mnogo I kada svi radimo na visokom nivou i kada se podržavamo. Ovaj koncert je slika toga“, rekla je Vrebelov.

Koncert pod nazivom “Novi Sad: nekoliko skica, poneka slika i jedno tumačenje” tematizuje određene gradske toponime inicirajući različita čitanja identitetskih i emotivnih čvorišta Novog Sada.

Projekat se bavi afirmacijom ženskog stvaralaštva u oblasti savremene muzike, a koncert je organizovao Savez feminističkih organizacija (Re)konekcija.

(Tanjug)

