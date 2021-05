Timotijević: Bilo bi dobro da srpske serije zažive u Evrop

BEOGRAD 1. maj (Tanjug) – Trend snimanja igranih TV serija u Srbiji i dalje je u ekspanziji, a sagovornici Tanjuga dramski umetnici Miloš Timotijević, Nemanja Ćeranića i Ivana Tomića, skažu se da je reč o velikoj tržišnoj utakmici bez kraja.

Reditelj Nemanja Ćeranić, koji će imati uskoro premijeru svog debitanstskog filma “Lihvar” na FEST-u, zapaženo iskustvo je stekao u radu na gledanim serijama “Grupa” i “Švindleri”.

„Mislim da je ovaj trend sjajan zato što su neke mlađe kolege dobile priliku da rade. Dokle će sve ovo trajati, teško je proceniti, ali je sigurno da će neke kolege iskoristiti šansu i nametnuti sebe za slične projekte u budućnosti“ kazao je Ćeranić.

Mladi reditelj je režirao neke epizode krimi serijala “Grupa”, a onda je realizovao i seriju

Glumac Ivan Tomić prisutan je u tri serije, pretežno u žanru telenovela, „Tajne vinove loze“, „Igra sudbine“ i „Ljubav ispod zlatnog bora“, koje će imati i svoje nastavke tokom naredne sezone.

„Trend neverovatne produkcije tv serija je počeo i pre pandemije, ali mi se čini da je svoj najveći uzlet dostigao upravo tokom perioda kovida 19, i poklopio se sa svim striming platformama“, ističe Tomić.

On je siguran da prestanak vladajućeg trenda u nastajanju tv serija neće skoro prestati.

„Svaki dan se realizuju nove serije i tome se ne vidi kraj. Sve dok publika bude želela da gleda tv serije one će nastajati u sadašnjoj brzini“ uveren je glumac.

Junak krimi serije „Besa“ Miloš Timotijević, čija se druga sezona uveliko snima analizira i ekonomske aspekte hiper-produkcije serija.

„Dokle god imate konkurenciju, dakle sukob dva operatera, samim tim borbu za neku vrstu prevlasti, ili igre prestola na tržištu, onda imate i hiper-produkciju“ objasnio je Timotijević svoje gledište.

U Srbiji se i dalje snima 40 do 50 televizijskih serija što se nikada u istoriji zemlje nije desilo.

Timotijević ističe da kvantitet u nekim slučajevima rađa kvalitet, ali se boji da njega kod nas nema u dovoljnoj meri.

„Voleo bih da od tih 40 serija, bar 5 projekata ugleda svetlost dana van našeg regiona i zaživi na nekim drugim televizijama u Evropi i svetu. Ne shvatamo tu činjenicu, da, ukoliko želimo da pravimo filmove i serije narednih 50, 70, 100 godina, ne smemo da ih snimamo samo za našu publiku. Domaće tržište je suviše malo, a teme su dosta lokalne. Moramo da razmišljamo o evropskom, svetskom podneblju. Previše smo se zarobili u lokalnim pričama kao što je bio slučaj sa jugoslovenskom školom televizijskog igranog programa“ kazao je Timotijević.

Kako kaže, kada pričate sa Englezom, Italijanom ili Francuzom koji je pogledao neki naš film, shvatite da ima previše lokalizama, i da oni to jednostavno ne mogu da razumeju.

„Bilo bi dobro da ima više projekata kao što je „Besa“, jer takva serija korespondira sa ljudima svuda u svetu, u Švedskoj, ili Arapskim zemljama“ pohvalio je glumac uspeh sa serijom koja ga je proslavila.

Priznaje da je veoma nezgodno kada glumac ulazi u sledeće projekte, jer se snima dosta brzo a producenti žele da štede na ukupnom budžetu serija.

„Glumac nema mnogo vremena da se posveti projektima koji ga čekaju. Pandemija je donela sama nešto novo da ništa nije sigurno niti se može planirati. Inače je problem da glumci ne znaju sve do 15 dana pred početak produkcije šta tačno snimaju. često nas zovu sa predlogom da snimanje počne za dve tri nedelje“ kaže Timotijević.

Po njemu, morao bi ceo taj sistem da se promeni i da se autori i producenti uče od Evropljana kako se to radi,

„Nedostaju nam žanrovski različiti projekti. Ođednom se pojavila era trilera i krimi serija, a onda su se ljudi toga zasitili.Mada opet, taj žanr jeste daleko najuzbudljiviji za serije, i za pisanje, igranje, snimanje.Lično, najviše volim da gledam krimiće“, podvukao je umetnik.

(Tanjug)

