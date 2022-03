U SNP premijerno izvedena opera “Vladimir i Kosara“

NOVI SAD – U Srpskom narodnom pozorištu večeras je prvi put pred publikom izvedena opere „Vladimir i Kosara“ u okviru programskog luka „Seoba“ Evropske prestonice kulture.

Novosadski kompozitor ovogodišnji dobitnik februarske nagrade Grada Novog Sada Stevan Divjaković kaže da je ovo delo nastajalo godinama.

„Izučavao sam sve što je napisano o Vladimiru i Kosari I muziku iz tog vremena, a poznato je da nje gotovo i nema, to je više bilo vizantijsko pojanje. Gledao sam na koji način da približim zvuk, boju simfonijskog orkestra tom vremenu. Moji prijatelji muzikolozi kažu da sam uspeo. Gledao sam sve probe i zadivljen sam timskim radom. U podeli su tri Kosare i tri Vladimira i svi su jedni drugima pomagali. Reditelj Aleksandar Nikolić napravio je jednu odličnu atmosferu i mislim da će to dati rezultat“, rekao je Divjaković.

Priča o Vladimiru i Kosari jedno je od najstarijih predanja na Balkanu. To je tragična ljubavna priča iz vremena pre Romea i Julije, Tristana i Izolde, vremena pre Nemanjića. Svedočanstvo o ovoj velikoj ljubavi i njenom tragičnom kraju, osim u brojnim umetničkim delima koja su govorila o njoj čuva se u Veljim Nikolićima, nadomak Bara. Reditelj Aleksandar Nikolić kaže da je hteo da pretvori jednu istorijsku priču u san, u snoliki, onirični doživljaj.

„Po našoj prvoj izvedbi u mnogome će se odrediti sudbina dela. Mnoga dela su kroz istoriju opera ako su imala uspešne postavke vrlo brzo doživljavala i obnove i druge sredine su se zainteresovale za njih. Labudovo jezero je imalo lošu premijeru i zamalo je svetska kulturna baština ostala bez takvog dela. Samo neobičnim spletom okolnosti to je delo obnovljeno nakon 20 godina. To znači da oni koji rade prvu postavku imaju najveću odgovornost“, rekao je Nikolić.

Vladimira, dukljanskog kralja igraju Stevan Karanac, Marko Živković, Branislav Cvijić, a Kosaru, Samuilovu kći igraju Darija Olajoš Čizmić, Dirigent je gost iz Bugarske Dian Čobanov. Marija Jelić i Verica Pejić. Kostimografkinja je Senka Ranosavljević.

Repriza opere zakazana je za sutra na sceni „Jovan Đorđević“.

Ovom premijerom Srpsko narodno pozorište obeležilo je 161. sezonu.

(Tanjug)

