Urna stigla iz Pariza, u BG opraštanje od Paskaljevića

BEOGRAD – U Velikoj sali na Novom groblju danas se od legendarnog reditelja Gorana Paskaljevića opraštaju prijatelji, porodica, poštovaoci njegovog dela, saradnici…

Posle kremacije na pariskom groblju Per Lašez, koja je organizovana 5. oktobra, urna sa posmrtnim ostacima je juče preneta u Beograd, a svi koji žele da odaju poštu velikom reditelja mogu to da učine danas do 15.00 časova.

(Tanjug)

