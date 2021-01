Vesna Čipčić: Čudo u Srbiji, snima se 20 TV serija

BEOGRAD – Veoma produktivna godina čeka glumicu Vesnu Čipčić, koja će igrati u tri predstave, dva bioskopska filma i u čak četiri nove televizijske serije, a cenjena umetnica za Tanjug kaže da se u Srbiji dešava čudo neviđeno, jer se istovremeno snima 20 televizijskih serija.

Bogata sezona se planira u matičnom Beogradskom dramskom pozorištu sagovornice, čak 10 novih projekata tokom cele 2021. godine, gde će Vesna Čipćić kao prvakinja pozorišta igrati u tri, što je skoro trećina projekata.

„Od pozorišta zbog pandemije prilično sam se odmarala pa mi je veliko zadovoljstvo što ću sada puno raditi, jer ja sam inače glumica koja voli i ima snage da ide iz predstave u predstavu”, nadahnuto je istakla Čipčićeva na početku razgovora.

Prvi komad u kojem će se glumica predstaviti jeste dramatizacija romana “Tiho teče Misisipi” Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana iz Hrvatske, čija je premijera zakazana za 20. mart.

Na pozornici će, osim Čipčićeve, igrati i njena ćerka Aleksandra Anja Alač, Vanja Nenadić, Jana Milosavljević, Mladen Sovij, Dunja Stojanović, Vladan Milić i drugi.

“Značajno je što ćemo prvi put u pozorištu imati nagrađivanog pisca i dobitnika NIN-ove nagrade Vladimira Tabaševića. On je i radio s rediteljem dramatizaciju svog romana, koji ukratko govori o raspadu jedne porodice kroz raspad jedne zemlje”, otkriva glumica rad na prvom naslovu u sezoni.

„Reditelja Ivicu Buljana prosto obožavam, presrećna sam što ću s njim raditi, svuda pratim njegove predstave po regionu i onda otputujem da ih gledam“, dodaje poznata glumica.

Sledeći projekat takođe ujedinjuje glumicu sa ćerkom Anjom Alač, za sezonu 2021-2022. najavljena je intimna drama “Living Room”, autorski projekat pisca i reditelja iz Nemačke Ersana Mondtaga.

Komad po planu izlazi premijerno 18. septembra, a uz njih dve igraju još Ljubomir Bulajić i Aleksandar Jovanović.

Njena poslednja predstava u BDP-u za 2021. godinu biće “U raljama života” prema romanu Dubravke Ugrešić, u dramatizaciji Biljane Srbljanović i režiji Andreja Nosova.

Čuveni film Rajka Grlića u ovoj verziji biće naravno moderna vizija žene u eri društvenih mreža i medija, a 9. oktobra zaigraće na velikoj sceni, uz Čipčićevu – Iva Ilinčić, Vanja Nenadić, Milica Zarić, Aleksandar Vučković i Miloš Perović.

“Važno je da se jako radujem toj količini posla u svim predstavama, ustvari, ne znam čemu se više radujem – Ivici Buljanu ili Ersanu Mondtegu, koji je tako jednostavan za saradnju, pun razumevanja, a opet velik i značajan evropski reditelj i pisac.

„Ima ogromnu empatiju i razumevanje za glumca, spreman da pruži ruku, zaista onako ljudski, prijateljski i rediteljski. Na sve to, još je tu i Andrej Nosov, jednostavno nisam mogla bolje poželeti”, prepuna je utisaka Čipčićeva, koja je dugi niz godina u BDP-u igrala hit komad, monodramu “Oskar i mama Roz” Erika Emanuela Šmita.

Naglašava da joj imponuje što BDP sa upravnikom Jugom Radivojevićem ima veliki broj koprodukcija, i to ne samo sa regionalnim umetnicima već i poznatim stranim rediteljima.

„U našem pozorištu se ovako nešto zaista jako dugo nije dogodilo, stvarno je fascinantno. Samo da se sve i ostvari, da nas ništa ne spreči, kao što je ova pandemija”, ističe glumica, koja je bila zapažena i u raznim produkcijama prethodnih uprava – “Klošmerl”, “Terorizam”, “Moj sin samo malo sporije hoda”, a u JDP igra u nagrađivanom komadu “Kako je poludeo gospodin R?” u režiji Boba Jelčića.

Junakinja TV serije “Vruć vetar” i čuvenog hit filmskog serijala “Lude godine”, ponovo u centru pažnje velikog i malog ekrana nakon izvanredno odigrane uloge u melodrami “Ajvar” (2019) Ane Marije Rosi, gde su joj partneri bili Nataša Ninković i Sergej Trifunović.

Od tada, ne samo u pozorištu, reditelji i producenti je sve više traže za filmove i serije.

“Ovog leta sam jako puno radila, istina odmarala sam se od pozornice, ali zato sam snimala tri serije, gde imam velike uloge, i jednu gde sam u manjoj roli”, objašnjava dramska umetnica, koja je i poslednjih godina bila viđena u poznatim serijama “Sinđelići”, “Sumnjiva lica” i “Šešir profesora Koste Vujića” Zdravka Šotre.

Upravo će kod Šotre zaigrati u epizodnoj ulozi u filmu i seriji “Kralj”, gde je direktan partner Žarku Lauševiću, a sa ovim velikanom će deliti mali ekran i u TV seriji iz 10 epizoda “Kalkanski krugovi”.

U toj melodramskoj misteriji reditelja Milana Karadžića, ponovo će se sjediniti i sa “Ajvar” partnerkom Natašom Ninković, kao i s Vojinom Ćetkovićem.

”Posle ‘Ajvara’, gde sam ostvarila ulogu koja je sve različito od onoga što sam do sada radila, i moja publika nije navikla na mene takvu, zapravo se u mojoj karijeri ipak nešto malo pomerilo. Bila sam sklona da kažem – šta bi bilo da su mi takve uloge davali kada sam bila jako mlada. Ali, to je bio moj put, tako je bilo suđeno, i hvala bogu na svim tim darovima. Mislim da uvek može drugačije, ali u ovom trenutku najvažnije je da sam ja zadovoljna, i imam dosta posla, da trajem, i to je sada najlepše”, napomenula je Vesna Čipčić.

Tokom 2020. godine, posebno tokom pandemije, glumica neprestano niže role kao na pokretnoj traci i u značajnim TV serijama kao da proživljava neku novu mladost.

Osim dve nabrojane, publika će je gledati i u već aktuelnim “Kamiondžijama” (RTS 1) – nove verzije kultne serije, uz Nenada Jezdića i Tihomira Stanića.

Takođe, biće i u seriji “Vreme zla” (Nova S) prema romanu Dobrice Ćosića, gde su joj ponovo partneri Sergej Trifunović i Laušević, kao i Goran Bogdan, Nebojša Dugalić, Goran Šušljik, koji je i producent projekta.

“Čudo jedno, samo tako mogu da nazovem – pravo čudo. Istovremeno se snima 20 serija, to se nikada nije dešavalo,i to neprestano traje, nije mi ni dalje jasno kako je to moguće”, izrazila je glumica nevericu i iznenađenje što se godinama sve više snima TV serija u Srbiji.

(Tanjug)

