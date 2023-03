Vesna Čipčić za Tanjug: Sasvim slučajno sam ušla u svet likovne umetnosti

BEOGRAD – Glumica Vesna Čipčić večeras je

na Svetski dan pozorišta predstavila prvu samostalnu izložbu crteža “Moji veseli drugari” u Beogradskom dramskom pozorištu, a za agenciju Tanjug je istakla da je sasvim slučajno ušla u svet likovne umetnosti.

“Davno pre nego što se moja ćerka Anja rodila, poželela sam da iznad njenog krevetca bude nešto veselo. Ništa veselije nisam našla u ponudi, nisam bila zadovoljna, i tako, zasukala sam rukave, sela i sama nacrtala jednog klovna. To je taj prvi moj klovn, za mene najvažniji”, otkrila je Čipčić i dodala da joj se ta “kreativnost veoma osladila”.

U pitanju je tematska izložba crteža klovnova, koji vuku istoriju nastanka iz perioda kada je njena naslednica trebalo da dođe na ovaj svet.

“Osetila sam takvo zadovoljstvo tada pri crtanju mog klovna, da sam jednostavno bila sigurna kada sam stavila tačku na prvog, da ću nastaviti dalje da slikam klovnove, i tako je i bilo. Ljubav koju imam za klovnove i radost koju pokušavam da prenesem publici, jeste nešto što je za mene nezamenljivo, u smislu mog ličnog, intimnog”, ocenila je Vesna Čipčić.

Njeni likovni radovi izlagani su na više izložbi u Holandiji, Mađarskoj, kao i u rodnoj Kikindi, ali za Beograd se odlučila tek sada.

Dramska umetnica kaže da je bilo ranije raznih ponuda da svoje crteže izlaže u Beogradu, ali je čekala ovo mesto koje joj je ponudio upravnik BDP-a, reditelj Jug Radivojević. Večerašnje otvaranje je bilo u multimedijalnom obliku – performansa i muzike.

“Jednostavno sam mislila da mogu još, ja kao veliki štreber, te mi se činilo da ću još to da radim, da crtam nove klovnove, a onda kako me je glumački posao uzeo pod svoje, i kako sam shvatila da nemam više toliko vremena da se posvetim po 10 ili 12 sati dnevno koliko sam umela da crtam, onda sam prosto čekala, i evo dočekala i to baš na Svetski dan pozorišta i baš u mojoj drugoj kući kakav je BDP. Za mene nema veće radosti od ovoga”, istakla je glumica.

Ćerka Vesne Čipčić, glumica Aleksandra Anja Alač, koja je kao beba uživala u maminim crtežima u krevecu, takođe je svestrana, jer uspeva da neko vreme paralelno gradi i muzičku karijeru.

“Ne bih znala da kažem, ali svakako moj otac je bio jako talentovan, za muziku i mnoge oblasti, drugi deka Anjin je takođe imao talenta, tako da nisam sigurna da li je to nama dar od Boga ili neka naša ljubav i želja za istraživanjem”, navela je Čipčić i dodala da je veoma ponosna na svoju decu, ćerku Aleksandru Anju Alač i sina Ivana Vanju Alača. Glumici se dopada što njena ćerka uspeva da sada ima praktično dve paralelne karijere, kao dramska i muzička umetnica.

“Divno je što se Anja ozbiljno bavi muzikom, a i to što je moj sin Ivan diplomirao režiju, što radi već neko vreme pojekte, ide iz predstave u predstavu. Sve su to neke lepe stvari koje me čine srećnom”, rekla je glumica i sada likovna umetnica, a njen sin Ivan je diplomirao na FDU sa predstavom “Beogradska trilogija” Biljane Srbljanović, koja se godinama igra na sceni Studio JDP-a.

Kako je navela za Tanjug, nije sigurna da li bi mogla od sada više da se posveti likovnom stvaralaštvu, te ako bude imala prilike da odvoji ogromno vreme za slikanje, “onda će sesti i ponovo se družiti sa svojim veselim drugarima”.

Izložba jarkih boja junaka klovnova kroz serije tabli pomalo podseća na crtane filmove ili čak devetu umetnost – strip, te je možda autorkina ideja da se iskaže u ovoj formi, ili je u neku ruku privlače i druge vrste umetnosti kao književnost, muzika.

“Iskreno, za sada mi je ovo sasvim dovoljno. Zapravo, malo imam vremena za sebe, u smislu odmora. Ali, pored crtanja, pišem knjigu o svom ocu, koju još uvek nisam završila i to mi predstoji, tako da dalje videćemo”, otkrila je Tanjugu novi poduhvat koji stvara, knjigu o svom ocu – Dimitriju Čipčiću, prosvetnom radniku. Oba roditelja su joj bili prosvetni radnici i njena velika podrška.

Vesna Čipčić je u poslednjem periodu veoma angažovana i tražena u svom matičnom teatru BDP-u, gde je igrala glavnu ulogu u delu “Living Room” nemačkog reditelja i autora Ersana Mondtega, “U raljama života” Dubravke Ugrešić, u režiji Andrea Nosova.

Velika želja od ranije joj je bila da radi sa hrvatskim rediteljem Ivicom Buljanom i tako se desilo da je za kratko vreme igrala u produkciji BDP-a u dve njegove predstave – “Tiho teče Misisipi” Vladimira Tabaševića i “Idiot” prema romanu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, čiju je adaptaciju napisao takođe književnik Tabašević.

“Naravno, veliko je zadovoljstvo raditi sa Ivicom Buljanom i baviti se Dostojevskim. Tabašević tako lepo piše da bih sad potpisala do kraja života samo njegove monologe da izgovaram”, zaključila je Čipčić za Tanjug.

Ona je na otvaranju izložbe istakla da je paralelno sa profesionalnim angažmanom bila posvećena i hobiju – tematskom crtanju omiljenih junaka – klovnova.

“Dešavalo se da po dvanaest sati provedem za stolom sa olovkom i bojama u ruci družeći se sa svojim klovnovima, skoro da bih zaboravljala da jedem i spavam. Oni su postali najintimniji deo mene, i najličniji i najradosniji”, navela je glumica.

Organizatore izložbi u Holandiji i Mađarskoj molila je da ispod svake slike, na holandskom, odnosno mađarskom, slažu i napišu “prodata”.

“Bojala sam se da slučajno nekome ne padne na pamet da mi ih otuđi, da ne bih plakala za mojim klovnovima koji ama baš nikada ne plaču. Želela sam da ih sačuvam. I evo, ovde večeras, radosna sam i počastvovana što je izložba otvorena u mom pozorištu. Dugo sam za BDP čuvala moje klovnove. Moja najveća intima je crtanje, kao pravi individualni čin, tako da kritika ovde može da zahvati ili krivi samo mene, nikog drugog. Nadam se da ću i dalje imati vremena da crtam”, naglasila je glumica i ocenila da je u BDP-u postigla svoje najveće glumačke uspehe, u kome i danas igra, i zato joj je posebno drago što su njeni “Klovnovi” upravo ovde, na “najboljem mestu u ovom gradu”.

Reditelj Jug Radivojević je istakao da je ponosan što glumica večeras otvara izložbu divnih crteža klovnova, te iako su znali za te njene druge talente, sem glume, opet ih je prijatno iznenadila kvalitetom tih dela.

Reditelj Gorčin Stojanović je rekao da je glumica veliku popularnost stekla tumačeći zanimljive likove u TV serijama i filmskim produkcijama, i da to ne može svako tek tako, jer po njemu mnogi su glumili, ali “nisu ostali toliko zapaženi, istrajni, važni, ni sveprisutni kao Vesna”.

Stojanović se pohvalio da mu je Čipčić, odavno pre nekoliko decenija, u ono zloglasno vreme 90-ih godina, poklonila tog prvog najvažnijeg klovna, koga on sa ponosom i danas čuva, i ocenio je da ga junaci sa njene izložbe “podsećaju na Pikasove heroje, a ne na tužne klovnove iz olinjalog cirkusa”.

“Svi ovi klovnovi su kao autoportreti, nastavak njene ličnosti. Sve Vesna ume da odglumi, i to se može videti u ovim eksplozijama boja na crtežima, koji me podsećaju kao da su nastavak filmova profesora Baltazara ili Zagrebačke škole crtanog filma”, primetio je Gorčin Stojanović i istakao da je Vesna ostvarila nedavno jednu od svojih najboljih uloga u karijeri, u melodrami “Ajvar” (2019) rediteljke Ane Marije Rosi, prisutne večeras na otvaranju.

Na otvaranju je govorila i likovna umetnica iz Mađarske – Beata Rostas uz manji klovnovski performans.

Na izložbu crteža zvezde filmskog serijala “Lude godine” i serije “Vruć vetar”, večeras su došli njena ćerka Anja Alač sa porodicom – mužem i malenim detetom, sin Ivan Vanja Alač, glumci – Svetlana Bojković, Milica Zarić, Ljubomir Bulajić, Dubravka Kovjanić, Branka Šelić, Dubravko Jovanović, Paulina Manov, Milan Caci Mihajlović, reditelj Haris Pašović (BiH), scenograf Miodrag Tabački, kao i popularna pevačica Bisera Veletanlić.

(Tanjug)

