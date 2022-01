Zlatni globus 2022: Dobitnici Spilberg, Kempion, Brana. . .

LOS ANĐELES – Film „Priča sa zapadne strane” reditelja Stivena Spilberga dobio je nagradu Zlatni globus za najbolji mjuzikl ili komediju, najbolja drama je „The Power of the Dog“ Džejn Kempion, a najbolje ostvarenje na stanom jeziku je japanski „Drive My Car“ Rjusuke Hamagučija, javile su agencije.

Kempion je dobila Zlatni globus i za režiju, dok je za najbolji scenario nagrada pripala Kenetu Brani za „Belfast“.

Zlatni globus za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji dobila je Rejčel Zegler za „Priče sa zapadne strane”, a Nikol Kidman za dramu „Being the Ricardos”.

Za ulogu u filmu „Kralj Ričard“ Vil Smit je nagrađen Zlatnim globusom za najboljeg glumca u drami, dok je za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji nagrada pripala Endrjuu Garfildu za „Tick, tick…BOOM”.

Za najbolju žensku sporednu ulogu nagrađena je Arijana De Bose za „Priču sa zapadne strane“, a za mušku Kodi Smit-Mekfi za „The Power of the Dog“. Za najbolju filmsku muziku nagrađen je Hans Zimer za „Dinu“.

Od brojnih ostalih kategorija najbolja dramska serija je „Sučešion“, a mjuzikl ili komedija je „Hacks“, dok je najbolji televizijski film „The Underground Railroad“.

Tradicionalne filmske nagrade Zlatni globus, koju organizuje Udruženje stranih novinara u Holivudu (HFPA), proteklo je u nedelju na svedenoj svečanosti u Beverli Hilton hotelu bez crvenog tepiha ili uobičajenog televizijskog prenosa, od koga je odustala mreža En-Bi-Si (NBC).

Iz HFPA je prošle nedelje najavljena svečanost bez prisustva javnosti, pa je o događaju kome je prisustvovao ograničen broj zvanica iz filmske i televizijske izveštavano povremenim objavama na sajtu Zlatnih globusa i na društvenim mrežama.

HFPA se prošle godine našlo na udaru kritike zbog sumnje da su neki njeni članovi primali nedozvoljene poklone od kompanija koje predstavljaju neke od nominovanih, dok je Los Anđeles tajms primetio da u udruženju nema crnih članova.

Rukovodilac odeljenja HFPA za raznolikost Nil Filips je rekao u nedelju da se dodela Zlatnih globusa nalazi u „neophodnoj fazi progresa“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.