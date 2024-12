Kako napraviti dizano testo? Pet ključnih saveta za savršene štrudle i kiflice

Hladniji deo godine rezervisan je za kiflice i pogačice sa cimetom. Bliži nam se praznična sezona tokom koje će mnogi poželeti tradicionalnu orahnjaču ili makovnjaču na trpezi. Svim ovim poslasticama zajedničko je to što se prave od dignutog testa.

Iako na prvi pogled, pravljenje testa od kvasca može izgledati kao problem, u stvari je vrlo jednostavno. Ovde vam donosimo najvažnije savete koji će pomoći da vaše dignuto testo svaki put ispadne savršeno.

1. Proverite rok trajanja kvasca

Ključna stvar u pripremi kvasnog testa je kvasac. Obratite pažnju na njegov rok trajanja, jer korišćenje starog ili pokvarenog kvasca može dovesti do toga da mnoge stvari pođu po zlu. Kada se svež kvasac pokvari, videćete na njemu tragove buđi, a kvasac će zaudarati na kiselo. I dalje može da podigne vaše testo, ali će ostaviti veoma neprijatan miris, pa u svakom slučaju izbegavajte da koristite takav kvasac.

2. Aktivirajte kvasac

Ako koristite svež kvasac, obavezno ga aktivirajte pre dodavanja u brašno. U nekoliko kašičica mlake vode ili mleka stavite malo šećera i brašna, dodajte izmrvljeni kvasac i mešajte dok se sve ne sjedini, pa ostavite da nadođe oko 10 minuta. Uvek odvojite tečnost koju koristite za aktiviranje (mleko ili vodu) od količine predviđene za pripremu testa po receptu, nemojte dodavati dodatnu tečnost mimo recepture.

Iako, po pravilu, instant kvasac ne treba aktivirati i možete ga samo dodati u brašno, mnogi poslastičari i pekari smatraju da je ipak bolje aktivirati ga pre upotrebe na isti način kao i svež kvasac. Na ovaj način ćete videti da li je vaš kvasac zdrav i dobar za upotrebu.

3. Toplo vs. hladno

Naše bake su nas uvek plašile da testo neće narasti ako je prostorija u kojoj ga pravimo hladna. Međutim, kvasnom testu hladnoća baš i ne smeta. To dokazuje i činjenica da dignuto testo za mnoge recepte stoji u frižideru nekoliko sati, ponekad i preko noći, i bez problema diže. Hladnoća eventualno može da uspori dizanje testa jer zdravom kvascu ništa neće stati na put, pa ni niske temperature.

4. Držite so podalje od kvasca

So i kvasac se ne vole. Tačnije, so može sprečiti fermentaciju kvasca i tako prekinuti proces dizanja testa. Zato nikada ne bi trebalo da stavljate so direktno na kvasac. Prvo dobro umešati samo kvasac u brašno, zatim dodati ostale sastojke kao što su tečnost i/ili jaja i zatim posoliti.

5. Zamesiti dignuto testo ili ne?

U mnogim receptima, na primer za štrudle sa orasima ili makom, naći ćete uputstva za mešanje testa posle dizanja i pre valjanja. Ne, ne morate to da radite. U stvari, zašto biste uklonili sav vazduh iz testa, zbog čega ste ga uopšte podigli? Dignuto testo samo prebacite na podlogu na kojoj ćete raditi dalju obradu i razvaljati bez mešanja.

(Zadovoljna.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com