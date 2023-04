Amerikanac Kinan Evans novi reprezentativac Litvanije

KAUNAS – Košarkaš Žalgirisa, Amerikanac Kinan Evans, postaće prvi stranac u reprezentaciji Litvanije, objavio je Košarkaški savez baltičke zemlje.

„Na početku je to bio samo san, ali Kinan je izrazio želju da igra za našu reprezentaciju. Koliko sam shvatio, to je delom tako zato što ima devojku Litvanku. Tako je korist obostrana. Posebno zato što već godinama tražimo takvog igrača“, izjavio je selektor Litvanije Kazis Maksvitis.

Kinan ističe da je odluku doneo u dogovoru sa Maksvitisom.

„Razgovarao sam sa trenerom, i donekle je u šali pomenuo da bih mogao da zaigram za reprezentaciju. Prvo sam zaista mislio da se šali, ali postalo je ozbiljno. Razgovarao sam i sa svojim agentom, počeli smo da istražujemo i saznali smo kako sve može da postane i zvanično. Rešili smo papirologiju, poslali sve i to je to. Trener je došao danas i doneo vesti. Biće sjajno. Podrška koju dobijam u Žalgirisu je neverovatna. Ponavljam to stalno, najbolji navijači na svetu“, izjavio je Evans.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.