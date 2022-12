Argentina u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Fudbaleri Argentine plasirali su se večeras u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su pobedili Australiju sa 2:1.

Strelci za Argentinu bili su Lionel Mesi u 35. i Hulijan Alvares u 57. minutu.

Australija je do pogotka stigla u 77. minutu autogolom Enca Fernandesa.

Argentina će u četvrtfinalu 9. decembra na stadionu Lusail igrati protiv Holandije, koja je ranije danas pobedila SAD sa 3:1.

Argentina je u 35. minutu iskoristila prvu šansu na meču i stigla do vodjstva pogotkom Lionela Mesija, koji je večeras odigrao 1.000. meč u seniorskoj karijeri. On je došao do lopte na 15 metara od gola, šutirao odmah po prijemu i precizno pogodio donji levi ugao gola Australije.

U prvom poluvremenu osim šanse koju je realizovao Mesi, nije vidjena prilika za gol. Argentina je imala mnogo veći posed lopte, ali nije uspela da izgradi prilike i bude opasnija po gol Australije.

Australija je bila podredjena u prvom delu, i igrala je sa fokusom na odbranu svog gola. Tokom prvog poluvremena Australija je uputila samo jedan udarac ka golu protivnika.

Argentina je duplirala prednost u 57. minutu golom Hulijana Alvaresa. Golman australijske selekcije Metju Rajan je pokušao da dribla u svom šesnaestercu, pogrešio je, loptu mu je oduzeo Alvares i sa sedam metara zatresao mrežu.

U 66. minutu udarac je ponovo oprobao Mesi, ali je lopta otišla visoko preko gola.

Australija je smanjila prednost u 77. minutu autogolom Enca Fernandes. Gudvin je snažno šutirao sa ivice šesnaesterca, lopta je pogodila Fernandesa, promenila pravac i prevarila golmana Martinesa.

Četiri minuta kasnije Australija je imala veliku priliku za izjednačenje. Aziz Behič je prošao nekoliko protivničkih igrača, ušao u kazneni prostor ali je u poslednjem trenutku njegov udarac izblokirao Lisandro Martines.

Mesi je u 88. minutu odlično proigrao Lautara Martinesa, ali je on neometan, iskosa sa osam metara šutirao preko gola.

Argentina je pokušala da iskoristi malo ofanzivniju igru Australije, ali je udarce Martinesa odbranio golman Rajan, dok su šutevi Mesija završili pored gola.

Australija je najbolju šansu da izjednači rezultat imala u nadoknadi vremena. Kuol se našao sam ispred golmana Martinesa, ali je ovaj odlično reagovao, sačuvao svoju mrežu, i osigurao plasman Argentini u četvrtfinale.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.