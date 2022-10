Benzema: „Zlatna lopta“ je bila moj san, godine su samo broj

PARIZ – Osvajač „Zlatne lopte“ u izboru Frans fudbala, Karim Benzema, izjavio je da mu je oduvek bio san da bude proglašen najboljim fudbalerom sveta i da su za njega godine samo broj.

Napadač francuske reprezentacije i Real Madrida napuniće u decembru 35 godina i najstariji je osvajač „Zlatne lopte“ još od Stenlija Metjuza, koji je 1956. godine postao najbolji igrač sveta sa 41 godinom.

„Kad vidim ovu nagradu, to me čini ponosnim zbog rada koji sam uložio da je dobijem. Bio je to moj san. Imao sam dvojicu uzora – Zidana i Ronalda. Uvek sam znao da je ovo moguće“, rekao je Benzema, a preneli brojni svetski mediji.

Francuz je istakao da u njemu i dalje ima želje za vhunskim fudbalom.

„Godine su za mene samo broj. U meni još gori želja za fudbalom. To me tera napred“, rekao je Benzema i osvrnuo se na period kad nije igrao u reprezentaciji zbog afere sa saigračem Matjeom Valbuenom:

„Imao sam težak period kad me nisu zvali u reprezentaciju. Ali nikad nisam odustajao, uvek sam naporno radio. Nije bilo lako, ali sad sam srećan jer sam tu. Hvala mojim saigračima u Realu i u reprezentaciji Francuske. Imam puno ljudi kojima moram da zahvalim. Ovo je individualna nagrada, ali kolektiv ju je zaslužio. Ja sam u njemu odigrao svoju ulogu“, kazao je Benzema.

Drugo mesto osvojio je poljski napadač Robert Levandovski (Bajern/Barselona), a treće Sadio Mane (Liverpul/Bajern).

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović (Juventus) podelio je 17. mesto sa Kazemirom iz Mančester Junajteda i Luisom Dijazom iz Liverpula.

(Tanjug)

