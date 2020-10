Bokserski derbi: Zvezda protiv Partizana posle 26 godina

BEOGRAD – Dugo najavljivani bokserski spektakl, večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, održaće se sutra u Beogradu posle 26 godina.

Na Trgu republike od 19 sati snage će odmeriti majstori plemenite veštine crveno-belih i crno-belih, u organizaciji Bokserskog saveza Srbije, Grada Beograda i generalnog sponzora kompanije MTS.

Očekuju se vrhunske borbe kojima će zvanično poleti sa radom prvi TV kanal namenjen borilačkim sportovima „Arena Fight“, a šlager večeri biće duel u 91+ kategoriji između Sanela Hasanovića (Crvena zvezda) i Dušana Veletića (Partizan).

„Jedva čekam sudar sa Veletićem i daću sve od sebe da Zvezda pobedi“, rekao je Hasanović.

Sa druge strane Veletić ističe da je spreman kao nikada u životu.

„Očekujem prvi spektakl za publiku. Jedva čekam da počnu borbe i da svi uživamo“, rekao je Veletić.

Sastavi timova: Crvena zvezda – Partizan:

(do 52 kg Rade Joksimović – Omer Ametović, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Veljko Gligorić, do 64 kg Nenad Jovanović – Moja Gilbert, do 69 kg Nikola Lazarević – Strahinja Karabegović, do 69 kg Dejan Grmuša – Džejlan Toskić, do 75 kg Sandro Poletan – Dejan Dašić, do 81 kg Miladin Kostić – Saša Milovac, do 91 kg Milosav Savić – Slobodan Jovanović, + 91 kg Sanel Hasanović – Dušan Veletić).

Trener BK Crvena zvezda je Miodrag Milić, dok je glavni strateg crno-belih Marko Lojpur.

(Tanjug)

