Crvena zvezda: Kampaco ostaje, pokazao je ogromnu lojalnost prema klubu

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda saopštila je danas da će Fakundo Kampaco ostati u redovima srpskog i regionalnog šampiona iako je argentinski igrač dobio brojne ponude da promeni sredinu.

Kampaco je 19. decembra potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2024. godine. On je igrao za „crveno-bele“ u regionalnoj ABA ligi. Međutim, beogradski klub još ne može da računa na argentinskog košarkaša u Evroligi. Finansijski panel Evrolige kaznio je pre nekoliko dana Crvenu zvezdu zbog kršenja pravila o „finansijskoj stabilnosti i fer-pleju“ zbog čega beogradski klub neće moći da registruje nove igrače do 28. februara.

„Kampaco ostaje u klubu, čime je pokazao ogromnu lojalnost prema Crvenoj zvezdi i pored ogromnog broja ponuda evroligaških klubova, koje je dobio u prethodnih šest dana! Kampaco je ovim gestom pokazao da je ne samo vrhunski košarkaš, već još bolji čovek koji je mogao da bira gde želi da ide, ali je odlučio da ostane član našeg kluba“, navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

Argentinski košarkaš je ranije danas na društvenim mrežama objavio da ostaje u beogradskom klubu.

„Ostajem u Crvenoj zvezdi, ostajem uz ovaj klub, uz saigrače, navijače i uz ovaj grad. Idemo zajedno u nove pobede. Napred Crvena zvezda!“, napisao je Kampaco na svom Tviter nalogu.

Crvena zvezda je ponovila da je kazna Evrolige neopravdano visoka i štetna za igrača.

„Crvena zvezda nastavlja svoju borbu da omogući Kampacu da zaigra na utakmicama Evrolige pre izrečene kazne takozvanog ‘finansijskog panela’, jer tu kaznu smatramo neopravdano visokom, i štetnom za igrača, Crvenu zvezdu pa i samu Evroligu. Pozivamo sve Zvezdaše da nastave da pune halu ‘Aleksandar Nikolić’ i pružaju podršku ovom timu u kome će se uskoro (ne samo na utakmicama ABA lige) naći i Kampaco“, zaključuje se u saopštenju Evrolige.

Crvena zvezda će večeras u 18. kolu Evrolige na svom terenu dočekati Real.

(Tanjug)

