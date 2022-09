Crvena zvezda pustila u prodaju pakete ulaznica za LE

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je u slobodnu prodaju pustio pakete ulaznica za mecveve grupne faze Lige Evrope protiv Monaka, Ferencvaroša i Trabzona.

Cene paketa ulaznica su sledeće: sever – 3.000 dinara, jug – 3.000, istok 6.000 dinara, zapad – 7.500, VIP zapad – 12.000, VIP 1 – 30.000, VIP 2 – 30.000, VIP galerija – 40.000, Pet Zvezdinih zvezda – 60.000 dinara.

Blagajne Marakane danas će raditi do 16.00, a sutra od 12.00 do početka meča sa TSC iz Bačke Topole u 20.00.

Od ponedeljka do srede na stadionu „Rajko Mitić“ prodaja na šalterima će se odvijati od 10.00 do 19.00, a u četvrtak, 8. septembra, od 12.00 pa do početka utakmice protiv Monaka (21.00).

(Tanjug)

