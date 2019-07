Čuvena komentatorka „udarila“ na Đokovića

Bivša austrijska teniserka, a sada komentatorka „Eurosporta“, Barbara Šet, smatra da publika ne voli Novaka Đokovića jer nije dovoljno prirodan.

Barbara je u kolumni koju je pisala za austrijski “Tiroler Tageszeitung“ navela da Novak nije spontan i da ljudi to osećaju.

“Razlog zašto Novak Đoković u finalu Vimbldona nije dobio aplauza koliko Rodžer Federer leži u tome što nije dovoljno prirodan. Kao na kraju, kada je jeo travu. Sve to izgleda pomalo inscenirano i ljudi to osećaju. Novak to jednostavno ne radi kao Federer, uvek ostaje gorak ukus. Bila sam u nedelju na ‘šampionskoj večeri‘ pobednika Vimbldona, Novak je održao govor koji je bio vrlo simpatičan – odjednom je ponovo bio u redu“, piše Šet i dodaje:

“Ali Federer jeste i ostaje miljenik publike i magnet. On je najstariji igrač, toliko toga je postigao, uvek je kulturan i na mestu. Sa ljudske strane niko mu ne može ni prići.

Ona smatra da navijači više vole starije igrače i da će biti više na strani Novaka kako vreme bude odmicalo.

“Kada Novak bude imao 37 godina, stvari će se okrenuti u njegovu korist. Kako se čovek približava kraju karijere, ima sve više navijača. Nadal i Federer su što se tiče popularnosti i broja navijača ispred Đokovića, ali zato je on pobedio u jednom od najvećih vimbldonskih finala“, istakla je Šet.

(Kurir, N1)