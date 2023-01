Đerona: Bolno je izgubiti, ali moramo da budemo realni

KATOVICE – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerona posle poraza od Nemačke (34:33) na šampionatu sveta istakao je da je razočaran, ali da je rival zasluženo slavio.

”Pre svega čestitke igračima i stručnom štabu Nemačke na pobedi. Bolno je izgubiti ovakvu utakmicu, ali moramo biti realni prema sebi. Drago mi je što smo uspevali da se vratimo iz zaostatka, naročito u drugom poluvremenu, ali nismo uspeli da preokrenemo. Uz sve to, ostali smo i bez Vejina, važnog igrača u rosteru, koji neće moći da igra u nastavku prvenstva zbog povrede“, izjavio je Đerona na konferenciji za medije, a preneo sajt Saveza.

Golman Nemačke je napravio razliku, imali smo dobre šanse preko pivota, krila i sedmeraca, a on je sve to branio, dodao je Đerona.

„Nemačka je vodila tokom celog meča i zaslužili su ovu pobedu”, rekao je Đerona.

Lazar Kukić, strelac sedam golova, takođe je čestitao Nemcima na pobedi.

„Utakmica je bila veoma teška, naročito fizički. Borili smo se svih 60 minuta, ali to nažalost nije bilo dovoljno da dođemo do pozitivnog rezultata. Iako smo imali svoje šanse, nismo uspeli da ih iskoristimo i Nemačka je zasluženo pobedila“, poručio je Kukić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.