Đerona pred Grčku: Posle dva koraka, da napravimo i treći

ZRENJANIN – Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerona rekao je da će meč protiv Grčke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. godine biti drugačiji u svim aspektima od onih protiv Francuske.

Posle pobede i remija sa Francuskom, rukometaši Srbije sutra od 17 sati u trećem kolu kvalifikacija za EP 2022, u Zrenjanin igraju protiv Grčke.

Selektor Đerona svestan je euforije koja se stvorila posle odličnih partija sa Francuskom, ali je i svestan da ekipa mora da bude fokusirana na svaki naredni dan.

„Kada imaš određeno iskustvo, normalno je da budeš srećan kada pobediš takvog protivnika. To iskustvo ti i pomaže da se spremiš za naredni korak. Čeka nas drugačiji protivnik i utakmica u svim aspektima. Potrebno je iskoristiti ovu dobru energiju i samopouzdanje koje smo dobili da uradimo stvari kako treba do kraja“, rekao je Đerona za sajt Rukometnog saveza Srbije (RS S).

Protiv koga god da igramo, zadaci u odbrani i napadu se moraju ispuniti. Ne poznajemo grčke igrače kao francuske, zato priprema mora da bude još pažljivija. Da posle dva koraka, napravimo i treći, kaže Đerona.

Posle velikog boda osvojenog u Kreteju, selektor je svestan da ekipa ima još prostora za napredak.

„I dalje mislim da smo zaslužili da pobedimo u Francuskoj. Odigrali smo fantastičan meč. Proslavili smo malo posle večere, ali pre spavanja sam odgledao utakmicu i ujutru pripremio video da momci vide šta je moglo bolje. Napravili smo korekcije, koje nam neće biti od pomoći samo za Grke, već i za buduće akcije. Imam veliki respekt prema timu koji nema velike igrače u jakim evropskim ligama. To je tim koji se bori 60 minuta, posebno kada igra kod kuće. Pre godinu dana su pobedili Finsku sa 16 razlike, a to uraditi protiv bilo koga u današnjem rukometu, nije lako. Pobedili su i Kipar sa 14“, rekaa je Đerona i pojasnio:

„Mnogo trče, od početka do kraja, stvarno su posvećeni. Moraćemo da ih pobedimo u 60 minuta, to sam rekao i igračima. Posle uspeha sa Francuzima mnogo ljudi sada očekuje da već u 10. minutu vodimo 6-7 razlike. To je pogrešno razmišljanje koje može da radi protiv nas. Normalno je da posle odličnih 120 minuta, može da se desi 10-15 u kojima nećemo odigrati vrhunski, ali zato moramo zadržati mir i nastaviti da igramo do kraja. Važno je da se suočimo s tim i da posle 60 minuta slavimo pobedu“, zaključio je Đerona.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.