Đoković danas stiže u Beograd (foto)

Novak Đoković je stigao rano jutros u Dubai nakon što je njegova deportacija iz Australije, zbog obavezne vakcinacije protiv kovida-19, ugasila nade svetskog tenisera broj jedan da će odbraniti titulu na Australijan openu, javlja agencija AP.

Avion kompanije “Emirejts” sa Đokovićem sleteo je u Dubai iz Melburna posle 13 i po sati leta.

Novak je fotografisan na međunarodnom aerodromu u Dubaiju, a Rojters javlja da je najbolji teniser sveta pravio selfije sa navijačima na aerodromu.

“Hej druže, izvini zbog onoga što se dogodilo“, rekao je jedan čovek dok je spuštao masku za lice da bi napravio fotografiju sa Đokovićem, koji je zadržao svoju masku dok je čekao odmah pored vazdušnog mosta da njegova pratnja izađe iz aviona.

Dok su njegov trener Goran Ivanišević i još dvojica u njegovoj pratnji sedeli u biznis klasi, Đokoviću je omogućena privatnost prve klase za noćni let “Emirejtsa” koji traje 14 sati.

Đoković je po izlasku iz aviona stajao sam, nosio je tenisku torbu i držao pasoš, dok je čekao da njegova tri saputnika izađu iz aviona.

