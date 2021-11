Đoković i Ibrahimović „zapalili“ internet: Kad ‘vuk’ i ‘lav’ zapevaju „Jutro je“ (video)

Novak Đoković i Zlatan Ibrahimović, velikani tenisa i fudbala, sastali su se u Torinu gde se od 14. do 21. novembra održava Završni masters turnir.

Srbin i Šveđanin još jednom su pokazali da su veliki prijatelji, te su fotografije i video snimci sa druženja brzo postali viralni na društvenim mrežama.

Đoković i Ibrahimović proveli su određeni vremenski period pričajući o Zlatanovoj omiljenoj pesmi „Jutro je“ od Nade Topčagić, a Šveđanin, balkanskog porekla, pohvalio se i da mu je srpska narodna pevačica bila na rođendanu.

„Ona mi je došla tamo…“, pričao je Zlatan aludirajući na iznenađenje koje mu je priredila Nada Topčagić. Đoković je zatim zatražio da im puste legendarnu pesmu i zajedno su otpevali stihove.

Novak i Zlatan nastavili su druženje iza kamera, a posle nekog vremena podelili su i slike na društvenim mrežama.

🦁&🐺 🙌💪🎾⚽️ Grande Ibra @Ibra_official Uvek je zadovoljstvo videti te! Hvala na poseti u Torinu 🙏 Always a great pleasure to see you Ibra! Thank you 🙏 for visiting us at the #NittoATPFinals @atptour @acmilan pic.twitter.com/xI40VmMEkS

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 15, 2021