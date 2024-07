Đoković: Moraću da igram bolje, zaslužena pobeda Alkarasa

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da suočen sa nedaćama raste, uči i postaje jači, posle današnjeg poraza u finalu Vimbldona od Španca Karlosa Alkarasa, ali da će morati da igra i da se oseća mnogo bolje kako bi mogao da pobedi najveće rivale.

„Suočen sa nedaćama, uglavnom rastem, učim i postajem jači. To ću i da uradim“, rekao je Đoković na konferenciji za novinare posle meča.

Đoković je izgubio u finalu Vimbldona od 21-godišnjeg Alkarasa, koji je odbranio titulu – 2:6, 2:6, 6:7.

Srpski teniser je 5. juna podvrgnut operaciji kolena i nije znao da li će moći da igra u finalu. On nije ove godine osvojio titulu, a danas je igrao u prvom finalu u sezoni.

Na grend slem turnirima, gde je rekorder sa 24 trofeja, ove godine izgubio je na Australijan openu u polufinalu od Italijana Janika Sinera, dok je zbog povrede morao da preda četvrtfinalni duel na Rolan Garosu.

„Voleo bih da se vratim na Vimbldon, ali nemam neke limite u glavi, želim da igram koliko god budem osećao da mogu. Moja priprema za Vimbldon nije bila uobičajena. Bilo je smetnje zbog povrede. To je verovatno imalo uticaja, posebno na početku turnira. Ali kako je turnir odmicao, osećao sam se sve bolje, stigao sam do finala. U nekim mečevima igrao sam zaista dobar tenis. U nekim sam se izborio za pobedu. Ali danas, video sam da sam bio pola koraka iza njega, u svakom smislu“, naveo je on.

Đoković je danas na mreži osvojio 27 od 53 poena, a meč je završio sa 26 vinera, u odnosu na 42 Alkarasova. Španac mu je pet puta oduzeo servis, a Đoković je napravio jedan brejk.

„To što sam uspeo da se plasiram u finale Vimbldona mi daje veliko samopouzdanje. Ali, takođe mislim da u današnjem meču protiv trenutno najboljeg igrača sveta, pored Janika, obojica su ove godine daleko najbolji, mislim da nisam na tom nivou“, rekao je drugi igrač sveta.

„Da bih zaista imao priliku da pobedim ove momke u završnici grend slema ili Olimpijskim igrama, moraću da igram mnogo bolje nego danas i da se osećam mnogo bolje nego što sam se danas osećao“, dodao je on.

Đoković je rekao da će analizirati meč, ali da misli da nije mogao da igra mnogo drugačije.

„Naravno, uvek mogu da budem samokritičan, što jesam. Uvek mogu da pronađem nedostatke, koje već vidim. Stvari koje je možda trebalo bolje da uradim. Iskreno, mislim da to ne bi previše promenilo tok meča“, naveo je on.

Đoković je rekao da je Alkaras bio bolji i da ga nikada nije video da toliko dobro servira. Srpski teniser istakao je da su mu do kraja sezone ciljevi Olimpijske igre u Parizu i Ju Es open u Njujorku.

Meču je prisustvovala princeza Kejt, koja je uručila trofeje finalistima.

„Rekao sam joj da mi je drago videti je u dobrom stanju, to su pozitivne vesti za sve i za Vimbldon. Ona i njena sestra razumeju tenis, sjajno je imati toliku podršku kraljevske porodice“, rekao je Đoković.

Olimpijske igre počinju 26. jula, a teniski turnir igraće se na terenima Rolan Garosa. Odbranu titule na Ju Es openu Đoković će početi 26. avgusta.

(Beta)

